O Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series chega ao fim com grandes emoções no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), entre os dias 22 e 24 de agosto. E um dos protagonistas dessa decisão é Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87), da equipe Team RC, que chega para a sexta e última etapa na liderança da categoria Challenge e na sexta posição na classificação geral com chances reais de título da competição.

Depois o calendário da temporada 2025 prossegue com três etapas do Special Edition e a disputa do título Overall, que compreende a junção das etapas do Campeonato Brasileiro e as do Special Edition.

Campeão da edição 2024 da Challenge, Martelli destaca a importância da calma e do foco neste momento decisivo e irá com intuito de repetir o feito. Jorge soma 180 pontos na tabela de classificação da Challenge com três vitórias, um segundo e três terceiros lugares. Na geral, segue na sexta posição com 100 pontos.

“Claro que tem aquela ansiedade boa, faz parte, mas estou muito confiante no trabalho que a gente fez até aqui. Chegar para a final com chances reais é fruto de muito esforço. Agora é manter a cabeça no lugar e acelerar com inteligência”, afirma o piloto catarinense que reside atualmente em Tapurah (MT).

Constância e estratégia: as chaves para a decisão. Para a etapa final no Velocitta, Martelli aposta em uma estratégia baseada na regularidade e no controle emocional. “A ideia é ser constante e decisivo. Não adianta entrar na pilha dos outros. Cada detalhe conta. A estratégia é ser rápido, mas sem correr riscos desnecessários. Sabemos onde podemos atacar e onde é preciso defender”, explica o piloto.

Entre altos e baixos ao longo do campeonato, Martelli aponta a etapa de Cascavel (PR) como o momento mais decisivo da temporada. “As 100 Milhas tinham muitos pontos em jogo e era a penúltima etapa. Fizemos tudo certinho, somamos pontos importantes e mantivemos a regularidade”, conta. Já o momento mais desafiador aconteceu em Interlagos. “Estava no top 5 geral e liderando na Challenge quando tive uma falha no motor e precisei abandonar”, relembra.

A preparação para a grande final vem sendo minuciosa. “Estamos trabalhando nos mínimos detalhes. A equipe técnica está fazendo um trabalho impecável, revisando tudo e testando acertos específicos para o Velocitta. É um traçado técnico, exige muito equilíbrio”, comenta Martelli, que se mostra à vontade com o circuito. “Gosto muito do Velocitta. É uma pista que exige concentração e coragem. Tem que ser agressivo com precisão, e é assim que gosto de pilotar”, menciona.

Na busca pelo título, Martelli afirma que o principal adversário é a pressão pelo resultado. “O foco está 100% em mim e no meu desempenho. Se eu fizer meu trabalho bem feito, vamos brigar pelo título. Não adianta ficar olhando para o retrovisor, tem que olhar em frente e fazer o que sabemos”, afirma.

Mesmo com o espírito competitivo desde o início, o piloto reconhece que a campanha superou expectativas. “A gente sempre entra pra ganhar, mas confesso que não imaginava estar no top 6 geral. Cada corrida foi uma batalha e chegar na final com chances mostra que a nossa consistência fez a diferença”, ressalta.

Com sentimento de orgulho e gratidão, Martelli valoriza tudo que viveu na temporada. “Aprendi que a constância vale tanto quanto a velocidade. Aprendi a ouvir mais — o carro, a equipe — e a confiar ainda mais no processo. Chegar à final com chances de título é uma conquista em si”, aponta.

Se confirmar o título, Martelli não esconde o valor simbólico da conquista. “Vai ser a realização de mais um sonho. Mostrar que tudo que passei neste último ano, cada obstáculo, cada dia de luta, valeu a pena. Ser campeão da NASCAR Brasil não é só um troféu — é uma afirmação de que estamos no caminho certo e que ainda temos muita história pra escrever”, conclui Jorge.

