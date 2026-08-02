Jorge Martelli emociona a torcida mato-grossense na corrida noturna da NASCAR Brasil

A quinta etapa da NASCAR Brasil Series ficará marcada para sempre na história do automobilismo mato-grossense. Pela primeira vez, a categoria realizou a tradicional Night Challenge no anel externo do Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá, e um dos grandes protagonistas do fim de semana foi justamente o representante da casa, Jorge Martelli.

Diante da torcida de Cuiabá e de todo o estado do Mato Grosso, o bicampeão da NASCAR Brasil, a bordo do Chevrolet Camaro #87 da Team RC, recebeu um apoio especial do público durante toda a programação e correspondeu em pista com uma atuação de destaque.

Após largar apenas da 16ª posição, Martelli protagonizou uma brilhante corrida de recuperação no primeiro estágio, escalando o pelotão até terminar na sexta colocação. Já no segundo estágio, o piloto do Chevrolet #87 assumiu a liderança nas voltas iniciais da prova, levantando as arquibancadas na estreia da NASCAR Brasil no traçado de 2.800 metros de extensão, percorrido no sentido horário.

Martelli também foi destaque fora da pista. Ele conquistou, pela segunda vez, o título do Desafio de Layouts da NASCAR Brasil, promovido por votação popular nas redes sociais da categoria. Após uma disputa acirrada, o visual do carro do piloto mato-grossense foi o mais votado pelo público, garantindo um troféu personalizado e dois acionamentos extras Karter Boost que pôde ser utilizado na corrida do sábado, 1º de agosto.

Para Martelli, competir em casa tornou o fim de semana ainda mais especial. "Foi um daqueles finais de semana que ficam marcados na carreira. Poder correr diante da torcida da minha terra, sentir o carinho do público e ouvir a arquibancada vibrando a cada ultrapassagem foi emocionante. Fizemos uma grande corrida de recuperação no primeiro estágio e conseguimos liderar a prova no início da Night Challenge, mostrando que tínhamos um carro competitivo”, destacou o piloto de Tapurah (MT).

“Também fico muito feliz por receber o Troféu do Concurso de Layouts. É um reconhecimento que veio através dos fãs e demonstra o carinho que eles têm por nossa equipe. Agradeço a todos que votaram, à minha família, aos patrocinadores, ao Team RC e a cada torcedor mato-grossense que esteve ao nosso lado durante todo o fim de semana", concluiu Martelli.

Após o espetáculo em Cuiabá, a categoria segue agora para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), onde disputa a sexta etapa da temporada nos dias 22 e 23 de agosto.

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