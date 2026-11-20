A NASCAR Brasil Series chega à Grande Final da temporada 2026 com um desafio inédito para todo o grid. Nos dias 28 e 29 de novembro, a categoria estreia no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), uma configuração que promete corridas de alta velocidade e um cenário diferente para pilotos e equipes. Para Jorge Martelli, a novidade é especialmente motivadora, já que o estilo de traçado é um dos que mais agradam ao piloto.

Com aproximadamente 2.919 metros de extensão e cinco curvas percorridas no sentido horário, o anel externo tem características de longas retas interligadas por curvas de alta velocidade. A configuração privilegia velocidade final, precisão nas tomadas de curva e um acerto de chassi que proporcione estabilidade nos trechos mais rápidos.

Embora seja uma pista inédita para todos os competidores da NASCAR Brasil, Martelli vê a oportunidade como um estímulo extra para encerrar o ano em alto nível. A expectativa é aproveitar as características do circuito e o trabalho de preparação da equipe para buscar um resultado expressivo na última etapa.

"A equipe fez uma revisão minuciosa e alguns ajustes pensando especificamente em Brasília, principalmente para ter um carro mais estável nas curvas rápidas. O grid está muito equilibrado, então cada detalhe faz diferença”, explica o piloto.

Entrosamento e evolução ao longo da temporada

Ao avaliar sua trajetória em 2026, Martelli destaca o entrosamento construído com a Team RC como um dos pontos positivos do campeonato. O trabalho conjunto e a evolução na integração entre piloto e equipe foram importantes para buscar melhores resultados ao longo das etapas.

"O que posso destacar é que foi uma temporada de muito entrosamento com a equipe, fundamental para que tudo se encaixe nas engenharias mecânicas. Estamos com aquele gosto de querer mais para este ano e pretendemos superar a performance das etapas anteriores e buscar um pódio para encerrar bem o ano", afirma.

A etapa de Brasília também terá um ingrediente especial: a expectativa de contar com o apoio da torcida do Centro-Oeste, região que recebe a categoria para o encerramento do calendário. Com um traçado que combina velocidade e exigência técnica, Martelli terá a oportunidade de enfrentar uma pista nova em condições iguais às dos demais competidores.

A programação da Grande Final será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Para Jorge Martelli e a Team RC, o objetivo é transformar a preparação e a evolução acumulada durante a temporada em um resultado de destaque na última bandeirada de 2026.

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