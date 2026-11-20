Jorge Martelli encara desafio inédito da NASCAR Brasil na Grande Final em Brasília
Piloto do carro #87 da Team RC aposta no estilo de traçado de alta velocidade do anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet para buscar um bom resultado no encerramento da temporada
Jorge Martelli
Foto de: Clayton Medeiros
A NASCAR Brasil Series chega à Grande Final da temporada 2026 com um desafio inédito para todo o grid. Nos dias 28 e 29 de novembro, a categoria estreia no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), uma configuração que promete corridas de alta velocidade e um cenário diferente para pilotos e equipes. Para Jorge Martelli, a novidade é especialmente motivadora, já que o estilo de traçado é um dos que mais agradam ao piloto.
Com aproximadamente 2.919 metros de extensão e cinco curvas percorridas no sentido horário, o anel externo tem características de longas retas interligadas por curvas de alta velocidade. A configuração privilegia velocidade final, precisão nas tomadas de curva e um acerto de chassi que proporcione estabilidade nos trechos mais rápidos.
Embora seja uma pista inédita para todos os competidores da NASCAR Brasil, Martelli vê a oportunidade como um estímulo extra para encerrar o ano em alto nível. A expectativa é aproveitar as características do circuito e o trabalho de preparação da equipe para buscar um resultado expressivo na última etapa.
"A equipe fez uma revisão minuciosa e alguns ajustes pensando especificamente em Brasília, principalmente para ter um carro mais estável nas curvas rápidas. O grid está muito equilibrado, então cada detalhe faz diferença”, explica o piloto.
Entrosamento e evolução ao longo da temporada
Ao avaliar sua trajetória em 2026, Martelli destaca o entrosamento construído com a Team RC como um dos pontos positivos do campeonato. O trabalho conjunto e a evolução na integração entre piloto e equipe foram importantes para buscar melhores resultados ao longo das etapas.
"O que posso destacar é que foi uma temporada de muito entrosamento com a equipe, fundamental para que tudo se encaixe nas engenharias mecânicas. Estamos com aquele gosto de querer mais para este ano e pretendemos superar a performance das etapas anteriores e buscar um pódio para encerrar bem o ano", afirma.
A etapa de Brasília também terá um ingrediente especial: a expectativa de contar com o apoio da torcida do Centro-Oeste, região que recebe a categoria para o encerramento do calendário. Com um traçado que combina velocidade e exigência técnica, Martelli terá a oportunidade de enfrentar uma pista nova em condições iguais às dos demais competidores.
A programação da Grande Final será realizada nos dias 28 e 29 de novembro, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília. Para Jorge Martelli e a Team RC, o objetivo é transformar a preparação e a evolução acumulada durante a temporada em um resultado de destaque na última bandeirada de 2026.
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