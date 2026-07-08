Representando o Estado de Mato Grosso, o piloto Jorge Martelli volta a acelerar o Chevrolet Camaro #87 da Team RC na quinta etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil, marcada para o dia 1º de agosto, no Autódromo Internacional de Cuiabá. Natural de Tapurah, Martelli terá um desafio inédito pela frente: disputar pela primeira vez uma prova no anel externo do circuito mato-grossense, palco da histórica Night Challenge.

Embora já conheça o traçado misto do autódromo, desta vez o piloto enfrentará uma configuração completamente diferente. A etapa será realizada no anel externo de 2.800 metros de extensão, um circuito de alta velocidade formado por duas longas retas, curvas de raio amplo e trechos que exigem muita precisão, coragem e um acerto refinado dos carros para manter a velocidade sem comprometer a estabilidade.

O Autódromo Internacional de Cuiabá é um dos poucos do país com características que remetem aos tradicionais ovais norte-americanos. A combinação do anel externo com parte do circuito faz da Night Challenge uma prova única no calendário da NASCAR Brasil, onde o trabalho em equipe, a estratégia e o desempenho dos equipamentos ganham ainda mais importância. Além disso, a corrida será disputada à noite, sob iluminação artificial, em uma prova de 1h10 de duração com pit stop obrigatório, fatores que elevam ainda mais o nível de exigência para pilotos e equipes.

Animado para acelerar em “casa”, Martelli destaca a satisfação de representar Mato Grosso em uma etapa tão especial da temporada. "É sempre motivo de muito orgulho correr representando o Mato Grosso, ainda mais em uma etapa disputada em Cuiabá. Conheço o circuito misto, mas agora teremos um desafio completamente diferente no anel externo. Será uma experiência nova para todos nós, com velocidades mais altas e uma dinâmica de corrida bastante diferente. Estou muito motivado para essa estreia e confiante no trabalho da Team RC", declara o bicampeão da NASCAR Brasil d 2024 e 2025 na classe Challenge.

O piloto acredita que a adaptação ao novo traçado será um dos fatores decisivos para um bom desempenho ao longo do fim de semana. "O anel externo exige muita confiança no carro e bastante precisão para manter a velocidade nas curvas. Será importante aproveitar cada volta dos treinos para entender o comportamento do Chevrolet Camaro e chegar bem preparado para a classificação e para a corrida”, diz.

“A expectativa é fazer uma prova consistente, representar bem o nosso Estado e buscar um resultado que premie todo o trabalho da equipe", menciona.

A quinta etapa da NASCAR Brasil promete entrar para a história da categoria ao realizar a Night Challenge, primeira corrida noturna disputada no anel externo do Autódromo Internacional de Cuiabá, reunindo velocidade, estratégia e muita emoção em um dos eventos mais aguardados da temporada 2026.

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