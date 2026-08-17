Jorge Martelli reencontra pista de Londrina, um dos seus traçados prediletos na NASCAR Brasil
Bicampeão da categoria, piloto do Team RC chega à sexta etapa da temporada motivado pelo bom histórico no Autódromo Internacional Ayrton Senna
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil Series está de volta a Londrina (PR) para a sexta etapa da temporada 2026, e o retorno ao Autódromo Internacional Ayrton Senna traz uma motivação especial para Jorge Martelli. Bicampeão da categoria, o piloto do Team RC tem uma relação positiva com o circuito paranaense, onde já conquistou vitórias em temporadas anteriores e construiu um histórico que faz de Londrina uma de suas pistas preferidas no calendário.
Com 3.146 metros de extensão, o traçado de Londrina é marcado por uma combinação de curvas de diferentes velocidades, mudanças de direção e pontos que exigem precisão na condução. O circuito também apresenta trechos de subida e descida, além de características que tornam o equilíbrio do Chevrolet Camaro #87 fundamental para buscar um bom desempenho ao longo das corridas.
Para Martelli, a pista exige um conjunto de qualidades que fazem diferença dentro da NASCAR Brasil. A necessidade de encontrar o ritmo ideal entre as curvas, aproveitar as oportunidades de ultrapassagem e, ao mesmo tempo, preservar o equipamento transforma cada volta em um exercício de estratégia e precisão.
“Londrina é uma pista de que eu gosto muito e onde já tivemos momentos muito bons e algumas vitórias importantes na categoria. É um traçado misto que exige bastante do piloto, porque você precisa ser preciso, ter um carro bem equilibrado e saber aproveitar cada oportunidade. Tenho uma relação muito boa com essa pista e sempre fico motivado quando voltamos no circuito paranaense”, destaca Jorge Martelli.
Outro ponto que chama a atenção do piloto é a possibilidade de as características do circuito favorecerem disputas intensas. Em uma categoria com carros de alto desempenho e corridas marcadas pelo equilíbrio, pequenos detalhes podem representar uma diferença importante na busca por posições.
“É uma pista que permite disputas e que não perdoa erros. Você precisa estar concentrado o tempo inteiro. Ao mesmo tempo, quando o carro está encaixado, é muito prazeroso andar aqui. Por isso considero Londrina uma das minhas pistas prediletas”, acrescenta o piloto do Team RC.
A sexta etapa também representa um momento importante na temporada 2026 da NASCAR Brasil. Com a disputa pelo campeonato cada vez mais acirrada, cada ponto conquistado pode ter peso decisivo na caminhada rumo aos playoffs. Para Martelli, o objetivo é transformar o conhecimento prévio do circuito em desempenho durante o fim de semana.
“Temos um campeonato muito competitivo e sabemos que cada etapa é importante. Conhecer a pista ajuda, mas precisamos fazer um trabalho muito consistente desde os treinos. A equipe vem trabalhando forte e queremos chegar preparados para brigar pelas primeiras posições e sair de Londrina com o máximo de pontos possível”, finaliza Martelli.
A programação da sexta etapa da NASCAR Brasil Series acontece nos dias 22 e 23 de agosto, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), reunindo também a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20 em um fim de semana dedicado à velocidade.
PROGRAMAÇÃO OFICIAL – LONDRINA
QUINTA-FEIRA – 20 DE AGOSTO
17h45 – 18h30 – Trackwalk – Todas as categorias
SEXTA-FEIRA – 21 DE AGOSTO
09h20 – 09h40 – Shakedown NASCAR Brasil
12h05 – 12h50 – Treino Extra NASCAR Brasil
14h30 – 15h10 – 1º Treino Livre NASCAR Brasil – máximo de 18 voltas
SÁBADO – 22 DE AGOSTO
10h30 – 11h10 – 2º Treino Livre NASCAR Brasil – máximo de 18 voltas
14h09 – 14h17 – Q1 – Grupo 1 NASCAR Brasil
14h22 – 14h30 – Q1 – Grupo 2 NASCAR Brasil
14h35 – 14h43 – Q2 NASCAR Brasil
DOMINGO – 23 DE AGOSTO
08h30 – 08h40 – Warm-up – Passando pelo Box NASCAR Brasil
08h54 – Placa de 5 minutos NASCAR Brasil
08h59 – Volta de Apresentação NASCAR Brasil
09h02 – LARGADA – 23 min + 1 volta – NASCAR BRASIL
09h28 – Chegada NASCAR Brasil
09h30 – 09h40 – Pódio NASCAR Brasil
10h00 – 11h00 – Visitação de boxes
10h30 – 10h50 – Desfile Caminhões Charada
11h15 – Saída do Desfile de Pilotos Copa Truck e NASCAR Brasil
13h55 – Hino Nacional NASCAR Brasil
14h08 – LARGADA – 33 min + 1 volta – NASCAR BRASIL
14h45 – 14h55 – Victory Lane/Pódio NASCAR Brasil
Calendário NASCAR Brasil Series 2026
Evento Pré-temporada – 22 de março – Circuito Panamericano Pirelli
1ª Etapa – 12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)
2ª Etapa – 03 de maio – Cascavel (PR)
3ª Etapa – 31 de maio – Interlagos (SP)
4ª Etapa – 28 de junho – Velocitta (SP)
5ª Etapa – 01 de agosto – Cuiabá (MT)
6ª Etapa – 23 de agosto – Londrina (PR)
7ª Etapa – 20 de setembro – Curvelo (MG)
8ª Etapa – 31 de outubro – Chapecó (SC)
9ª Etapa - 29 de novembro- Grande Final – Brasília (DF)
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