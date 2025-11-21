NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

Bicampeão da NASCAR Brasil na categoria Challenge, Jorge Martelli será um dos homenageados no NASCAR Awards, nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, em Charlotte, nos Estados Unidos. A noite de gala, marcada por tapete vermelho, banquete é a celebração oficial dos campeões, que reúne pilotos vencedores das séries regionais e internacionais da NASCAR, incluindo representantes do Brasil, México, Canadá e de diversos países europeus que integram a Whelen Euro Series.

Catarinense radicado em Tapurah (MT) e piloto do Chevrolet Camaro #87 da Team RC, Martelli viajou aos EUA na terça-feira e cumpre uma programação intensa até a grande solenidade, que inclui visita aos bastidores de uma equipe da NASCAR norte-americana e uma passagem pelo NASCAR Hall of Fame

A ida de Martelli ao Awards coroa um ciclo de evolução nas pistas da NASCAR Brasil nas últimas três temporadas: em 2023, terminou entre os destaques gerais do campeonato; em 2024, conquistou o título nacional e o vice no Overall; e em 2025 levou novamente o título brasileiro da Challenge.

“Estar aqui, ao lado de pilotos que fazem parte da história da NASCAR, é algo muito especial para mim. Acompanho tudo de longe, no Brasil, e de repente estou no mesmo evento que campeões de tantas partes do mundo. É uma honra enorme representar o país e saber que o trabalho feito na NASCAR Brasil ganha esse reconhecimento internacional”, afirmou.

Dos Estados Unidos, Martelli retorna ao Brasil para iniciar a preparação final para a última etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil, que acontece de 5 a 7 de dezembro, no lendário circuito de Interlagos, em São Paulo. As provas definirão os campeões do Special Edition e do Overall. Martelli chega à fase decisiva como líder do Overall e vice-líder do Special Edition, e as corridas em Interlagos determinarão sua posição final no pódio das duas disputas.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!