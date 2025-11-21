NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Bicampeão brasileiro da Challenge é homenageado na cerimônia que reúne os campeões mundiais da NASCAR em Charlotte, Estados Unidos
Bicampeão da NASCAR Brasil na categoria Challenge, Jorge Martelli será um dos homenageados no NASCAR Awards, nesta sexta-feira, dia 21 de novembro, em Charlotte, nos Estados Unidos. A noite de gala, marcada por tapete vermelho, banquete é a celebração oficial dos campeões, que reúne pilotos vencedores das séries regionais e internacionais da NASCAR, incluindo representantes do Brasil, México, Canadá e de diversos países europeus que integram a Whelen Euro Series.
Catarinense radicado em Tapurah (MT) e piloto do Chevrolet Camaro #87 da Team RC, Martelli viajou aos EUA na terça-feira e cumpre uma programação intensa até a grande solenidade, que inclui visita aos bastidores de uma equipe da NASCAR norte-americana e uma passagem pelo NASCAR Hall of Fame
A ida de Martelli ao Awards coroa um ciclo de evolução nas pistas da NASCAR Brasil nas últimas três temporadas: em 2023, terminou entre os destaques gerais do campeonato; em 2024, conquistou o título nacional e o vice no Overall; e em 2025 levou novamente o título brasileiro da Challenge.
“Estar aqui, ao lado de pilotos que fazem parte da história da NASCAR, é algo muito especial para mim. Acompanho tudo de longe, no Brasil, e de repente estou no mesmo evento que campeões de tantas partes do mundo. É uma honra enorme representar o país e saber que o trabalho feito na NASCAR Brasil ganha esse reconhecimento internacional”, afirmou.
Dos Estados Unidos, Martelli retorna ao Brasil para iniciar a preparação final para a última etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil, que acontece de 5 a 7 de dezembro, no lendário circuito de Interlagos, em São Paulo. As provas definirão os campeões do Special Edition e do Overall. Martelli chega à fase decisiva como líder do Overall e vice-líder do Special Edition, e as corridas em Interlagos determinarão sua posição final no pódio das duas disputas.
