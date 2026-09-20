La Bichota Calderón: a história de Karol G e Tatiana, da Fórmula 2 à NASCAR Brasil
Atualmente a colombiana pilota pela equipe SG28; patrocínio da cantora teve início em 2022
La Bichota... Calderón? A colombiana Tatiana Calderón está fazendo sua temporada de estreia na NASCAR Brasil em 2026 e, além de ser um destaque nas pista, um detalhe no carro da piloto da SG28 chama bastante atenção por onde ela passa.
Desde 2022, Tata é patrocinada pela Fundação Con Cora, uma organização sem fins lucrativos que tem como responsável a cantora colombiada Karol G. Em entrevista ao Motorsport.com, Calderón detalhou como essa parceria teve início.
"Eu estava competindo na Indy em 2022 e na metade da temporada meu patrocinador deixou de me apoiar. Então, sabia que teria que começar a buscar outras possibilidades, outros patrocinadores. E minha irmã é minha empresária e ela mantinha contato com algumas pessoas do setor da música e disse: "Não sei se tem algum artista que tem interesse em patrocinar minha irmã, ter um espaço dedicado no carro, na roupa"."
"Dois dias depois, a Karol G começou a me seguir no Instagram e eu fiquei chocada. Depois, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que eu a admirava muito como mulher, como latina, por ser a primeira mulher a cantar um gênero urbano e ela me respondeu dizendo "que nossos caminhos iriam se cruzar" e que era para eu "continuar sonhando"."
"A irmã da Karol G é a agenta dela e ela entrou em contato com a minha irmã dizendo que a Karol queria me ajudar a voltar às pistas. E eu voltei, fiz a Fórmula 2 em 2022 e desde então estou sendo patrocinada pela fundação Con Cora que incentiva o empoderamento feminino. Além disso, o meu capacete foi desenhado por uma artista de Medelin que conheci através da fundação."
Karol G é mundialmente conhecida por seu apelido "La Bichota", um termo que foi resignificado pela cantora. A palavra original é "bichote", uma gíria de Porto Rico usada para se referir a chefes do tráfico. Contudo, Karol transforou o termo em um símbolo de força feminina usando "Bichota" para definir uma mulher poderosa e independente. E é exatamente este detalhe que chama a atenção no carro de Calderón.
"Nunca imaginei que alguém como a Karol G fosse me dar essa oportunidade. Ela tem um coração imenso e sempre quer ajudar as mulheres a explorar todo seu potencial. Tenho muito orgulho de ser Colombiana como ela. Sempre que as pessoas veem o 'Bichota' falam "ah, bichota das corridas", fazendo referência a mim, mas acredito que o que ela tenha conquistado com esse apelido é ter mudado a percepção de muitas mulheres. Ela fez isso com a música e agora, com o esporte."
A piloto ainda revelou que, futuramente, espera conseguir levar Karol para dar uma volta no seu NASCAR.
"Eu e minha irmã falamos mais com a irmã dela, que é a empresária. Fomos a vários shows conhecemos ela pessoalmente, mas espero que algum dia eu possa dar uma volta com ela no meu carro de corrida. Ela gosta muito de adrenalida, de moto. Espero que quando a tour acabar, possa levá-la a uma corrida."
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