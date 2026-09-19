Primeiro colocado na temporada regular da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande viveu um sábado bastante desafiador no traçado oval do Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG), palco da última etapa do campeonato regular da categoria antes dos playoffs. Vencedor da etapa passada, o piloto da equipe AMattheis Vogel vai largar na nona fila após ter pouco tempo de pista oval, principalmente por conta da viagem para competir na NASCAR dos EUA, na última quinta-feira, em Bristol.

“Foi uma maratona para chegar hoje bem cedo em Curvelo, mas a experiência em Bristol foi única e especial. Acredito que entrar na classificação mais cedo e com a pista mais quente atrapalhou um pouco sim, mas não foi o que fez a gente ficar tão pra trás. No treino livre não fiquei nem perto de estar entre os mais rápidos. Nós tentamos fazer um acerto radical do treino para a classificação e não resolveu. Agora a gente vai tentar mais alguma coisa pra ver se melhoramos. É complicado porque é uma decisão de campeonato, a temporada regular acaba amanhã e a gente não está tendo a chance de poder competir lá na frente. Mas vamos fazer o que a gente pode, como sempre, e o que for para ser vai ser”, analisa Casagrande.

Casagrande soma 193 pontos e tem 12 pontos de vantagem para o vice-líder da competição. Neste domingo estarão em jogo mais 50 pontos, sendo 25 pontos para o vencedor da primeira prova e mais 25 para o ganhador da corrida 2. Tricampeão da NASCAR Brasil Special Edition e campeão overall em 2024, Casagrande projetou como deve tentar ganhar posições nas corridas deste domingo.

“É uma pista em que é possível ultrapassar, mas não sei se fazer uma grande prova de recuperação. Se eu continuar com o carro desse jeito, praticamente impossível sair da zona que eu estou e ir para a frente. Se a gente conseguir ter uma diferença de performance, aí sim vamos tentar buscar esses pontos de ultrapassagens, que não são muitos, mas tentar induzir os outros pilotos errarem para que a gente possa ir subindo os degraus. Eu imagino que, obviamente, vão ter algumas confusões, que sempre tem, e a gente tem que tentar se beneficiar disso, já que a performance ainda não apareceu”, explica Casagrande.

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