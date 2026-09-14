Líder da Rookie of the Year e da Challenge, Murilo Rocha busca garantir vaga nos playoffs da NASCAR Brasil
Piloto mais jovem da categoria faz grande temporada na estreia em carros de turismo
Murilo Rocha; Full Time Sports
Foto de: Carsten Horst
O piloto Murilo Rocha está próximo de garantir vaga nos playoffs da NASCAR Brasil. O caçula do grid chega em Curvelo (MG) precisando de um resultado sólido para garantir vaga entre os 12 que se classificam ao torneio final da categoria.
A etapa conta com uma corrida em circuito oval, tradição das corridas NASCAR e que adiciona mais um desafio no fim de semana decisivo para a temporada de 2026.
Murilo também corre para consolidar grandes feitos dessa temporada. O piloto do carro #55 é líder da categoria Challenge e também está na ponta na disputa entre os novatos do ano de 2026, mostrando que a adaptação aos carros de turismo não demorou para acontecer. O piloto foi vice-campeão da F4 Brasil em 2025 e continua sua jovem jornada de sucesso, mesmo em uma categoria com elementos muito diferentes.
Na tabela geral, o sorocabano também aparece bem. Murilo tem 72 pontos e ocupa a sétima posição, a frente de nomes ilustres do automobilismo brasileiro. A etapa de Curvelo é a última chance de classificação para os playoffs e disponibiliza 75 pontos para os pilotos, o que significa que a vaga de Murilo ainda não está garantida. No entanto, o piloto apenas precisa estar entre os 12 primeiros para carimbar seu passaporte aos playoffs.
O final de semana da NASCAR Brasil começa na sexta-feira, com shakedown, treino extra e o primeiro treino livre. No sábado, a qualificação não conta mais com a Sprint Race e fica limitada a apenas quatro voltas por carro. No domingo, a primeira corrida acontece na parte da manhã e a segunda acontece na parte da tarde, para fechar o final de semana.
As atividades de sábado e domingo terão transmissão dos canais oficiais da categoria nas redes sociais.
“Vamos correr em Curvelo, no circuito oval e espero estar competitivo para brigar novamente por vitórias. Eu e a equipe Full Time estamos fazendo um bom trabalho e agora iremos enfrentar uma etapa importante para o campeonato, buscando somar mais pontos para os playoffs. Acho que conseguimos fazer outro bom final de semana e conto com a torcida de todos", destacou o piloto.
NASCAR Brasil - 7ª etapa - Curvelo, MG
Sexta-feira, 18 de setembro
10h10 - 11h00 - Shakedown
12h30 - 13h15 - Treino Extra
15h45 - 16h20 - Treino Livre 1
Sábado, 19 de setembro
10h10 - 10h45 - Treino Livre 2
15h15 - 15h45 - Qualificação
Domingo, 20 de setembro
9h00 - Corrida 1
14h10 - Corrida 2
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