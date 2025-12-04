Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026

IMSA
IMSA
Dudu Barrichello será titular na IMSA em 2026
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos
NASCAR Brasil Interlagos II

Líder da Special Edition, Gabriel Casagrande busca segundo título da carreira na NASCAR Brasil

Atual campeão Overall, piloto da equipe MX Vogel vai para Interlagos na liderança do torneio e mira nova conquista na categoria

Publicado:
Gabriel Casagrande

Foto de: Rodrigo Guimarães

Atual campeão Overall da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande parte para a decisão da temporada 2025, marcada para este final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), de olho em mais uma conquista. O piloto da equipe MX Vogel é o líder do Special Edition, tendo cinco pontos de vantagem em relação ao vice-líder, e parte para a etapa na capital paulista em busca de mais um título.

Leia também:

A Special Edition contempla como campeão o piloto que somar mais pontos nas últimas três etapas da temporada. O piloto do carro #83 venceu uma das corridas classificatórias e a disputa principal da última etapa, disputada no mês de novembro no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e com estes resultados avançou para a ponta da classificação. Agora, Casagrande busca manter a regularidade para garantir mais um campeonato.

“Vamos animados para mais uma decisão de campeonato, agora na Special Edition da NASCAR Brasil, com chances de título. Mas a gente não pode entrar pensando em fazer contas, mas sim em ter um carro com um bom equilíbrio para poder fazer uma boa classificação e performar bem nas três corridas do final de semana. Confio na minha equipe e vou fazer de tudo para levar mais um troféu de campeão para a casa”, diz Gabriel Casagrande.

Assim como ocorreu no Velocitta, a etapa de Interlagos da Special Edition da NASCAR Brasil contará com uma classificação em que os dez mais rápidos poderão escolher a posição de largada para a corrida 1. A segunda disputa conta com a inversão entre os dez melhores da classificação. Já a corrida principal terá o grid formado pela soma de pontos das duas primeiras provas do final de semana.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Vice-líder da Special Edition, Cacá Bueno disputa dois títulos em decisão da NASCAR Brasil em Interlagos

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo

Fórmula E
FE Fórmula E
Sao Paulo ePrix
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Por que a Ducati enfrenta a renovação de contrato mais complicada até hoje
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Geral
Misc Geral
Drugovich e Bortoleto correrão 500 Milhas de Kart de Granja Viana de 2025 juntos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros