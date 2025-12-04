Atual campeão Overall da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande parte para a decisão da temporada 2025, marcada para este final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), de olho em mais uma conquista. O piloto da equipe MX Vogel é o líder do Special Edition, tendo cinco pontos de vantagem em relação ao vice-líder, e parte para a etapa na capital paulista em busca de mais um título.

A Special Edition contempla como campeão o piloto que somar mais pontos nas últimas três etapas da temporada. O piloto do carro #83 venceu uma das corridas classificatórias e a disputa principal da última etapa, disputada no mês de novembro no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), e com estes resultados avançou para a ponta da classificação. Agora, Casagrande busca manter a regularidade para garantir mais um campeonato.

“Vamos animados para mais uma decisão de campeonato, agora na Special Edition da NASCAR Brasil, com chances de título. Mas a gente não pode entrar pensando em fazer contas, mas sim em ter um carro com um bom equilíbrio para poder fazer uma boa classificação e performar bem nas três corridas do final de semana. Confio na minha equipe e vou fazer de tudo para levar mais um troféu de campeão para a casa”, diz Gabriel Casagrande.

Assim como ocorreu no Velocitta, a etapa de Interlagos da Special Edition da NASCAR Brasil contará com uma classificação em que os dez mais rápidos poderão escolher a posição de largada para a corrida 1. A segunda disputa conta com a inversão entre os dez melhores da classificação. Já a corrida principal terá o grid formado pela soma de pontos das duas primeiras provas do final de semana.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta sexta-feira em Interlagos. O sábado prevê a classificação ao meio-dia e a realização da primeira corrida às 15h30.

