A NASCAR Brasil e a Copa Truck retornam às pistas neste fim de semana para a etapa de Londrina, no Paraná. Com as duas categorias compartilhando a mesma programação, a rotina nos boxes da família Giaffone ganha um ritmo intenso ao longo dos três dias de atividades.

Enquanto Felipe e Nic Giaffone competem na Copa Truck, Tito acelera na NASCAR Brasil. É uma jornada dupla que o patriarca define como tensa, mas gratificante.

"Acaba sendo um fim de semana bem tenso, né? Acaba o treino do Nic, eu subo no caminhão, e acaba o meu, vem o Tito na NASCAR. Mas, de uma coisa eu não posso reclamar: estar com os dois filhos correndo no mesmo final de semana é uma ocasião bem especial."

Único representante da família no grid dos carros, Tito conta com a presença do pai diretamente no fone de ouvido para orientação e suporte nas sessões.

"Eu fico no rádio com o Tito. Não dou muito pitaco, é mais pelo lado emocional, ficar perto dele e passar experiência de corrida", conta Felipe.

"É muito bom porque a gente tem uma intimidade de pai e filho. Ter ele no meu rádio faz eu poder falar o que eu quiser, do jeito que eu quiser. É uma liberdade a mais para pedir suporte e falar o que gosto e não gosto no carro", destaca Tito.

Já na Copa Truck, a dinâmica com Nic ultrapassou a fase de mero aprendizado e virou colaboração mútua. O veterano admite que a evolução do filho mais velho serve até de estímulo para o seu próprio desempenho nas pistas.

"A gente troca muita informação. O bom é que eu já estou pegando coisa dele para aprender. Em volta lançada, ele às vezes tem umas sacadas que vêm da juventude, então acaba que hoje ele também está me ajudando. Velocidade pura, se eu pudesse apostar, diria que ele já está na minha frente. Mas em ritmo e experiência de corrida, ele vai aprendendo com o tempo", avalia Felipe.

Imersão 24 horas

A correria e convivência nos boxes durante o fim de semana de rodada dupla reflete o ambiente da família também dentro de casa: "Quando o assunto entre nós não é corrida, acho que é porque alguma coisa está errada. É quando acorda, no jantar, antes de dormir. Cada um tem algo a ensinar e aprender, e juntando tudo isso faz a gente um só", revelou Tito.

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