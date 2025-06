A prova que fechou a quarta etapa da NASCAR Brasil, disputada neste domingo (15), no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), foi um espetáculo à parte. Vários duelos acirrados por posições, show de pilotagem marcaram as emoções da segunda corrida do final de semana.

A equipe Team RC fez a dobradinha nos dois pódios do dia. Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87) gabaritou os 50 pontos da dupla vitória da etapa, ao cruzar a linha de chegada em primeiro na geral e pela classe Challenge, ao completar as 16 voltas válidas dos 3.045 metros de extensão da pista gaúcha em 31min08s502.

O resultado deixou o catarinense radicado em Tapurah (MT) na liderança da classe Challenge com 153 pontos. O paulistano Galid Osman (Chevrolet Camaro #99, Team RC), que vinha a menos de um segundo atrás, chegou à segunda posição e garantiu a liderança do campeonato na geral da categoria, com 150 pontos.

“Foi um final de semana perfeito, com 100% de aproveitamento. Estávamos com um carro muito bom, muito no chão, estava fácil de guiar e despontamos. Já sabíamos que ia andar no seco, que as condições de disputa estaria em igualdade de vantagem para todos os pilotos, mas minha equipe fez um acerto diferenciado no meu carro. E mais uma vez conquistamos o lugar mais alto no pódio com esta máquina perfeita. Quero agradecer minha equipe, meu coach e toda a torcida de meus amigos e familiares que estão em Tapurah (MT), em Chapecó e Coronel Freitas (SC)”, comemorou o piloto do #87.

O paulistano Osman, que também conquistou 25 pontos no quali e mais 20 na corrida final, não escondeu a felicidade de estar no alto do campeonato na tabela geral do campeonato brasileiro da NASCAR Brasil.

“Consegui me colocar bem na pista. Procurei tomar o máximo de cuidado, pois sabia que estava disputando a liderança do campeonato e tinha em mente o quanto isso era importante. A meta era terminar na frente do (Vitor) Genz e do Léo (Torres). E tudo deu certo. Agora vamos para Cascavel, focando sempre na pontuação e conquistar o máximo possível”, disse.

O próximo compromisso da NASCAR Brasil está marcado para o dia 12 de maio, com realização da quinta etapa da temporada 2025, com as #100 milhas de Cascavel com corrida noturna, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, no oeste paranaense.

NASCAR Brasil – Etapa 4 – INVERSE RACE – Viamão/RS



Resultado da corrida 2 (#InverseRace)

1) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, 16 voltas, 31m08s502

2) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 0s451

3) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 3s327

4) #2 Leo Torres, Vogel, Ford Mustang, a 3s629

5) #57 Felipe Tozzo, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, a 4s799

6) #56 Gabryel Romano, Challenge, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 6s924

7) #15 Tito Giaffone (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 8s219

8) #16 Antonio Junqueira Challenge, Vogel, Ford Mustang, a 8s367

9) #28 Gui Backes, Challenge, Vogel, Ford Mustang, a 10s310

10) #83 Gabriel Casagrande, Vogel, Ford Mustang, a 12s877

11) #4 Cayan Chianca RMattheis, Chevrolet Camaro, a 14s480

12) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 15s276

13) #10 Adalberto Baptista Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, a 16s403

14) #1 Ricardo Zonta RMattheis, Chevrolet Camaro, a 17s051

15) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 22s369

Não completaram a prova (75% = 12 voltas)

16) #7 Alex Seid /Julio Campos, Vogel, Ford Mustang, a 5 voltas

17) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 5 voltas

18) #9 Nick Monteiro, Challenge, Vogel, Ford Mustang, a 5 voltas

19) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet Camaro, a 8 voltas

20) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Chevrolet Camaro, a 10 voltas

21) #37 Raphael Teixeira RMattheis, Chevrolet Camaro, a 15 voltas

22) #21Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, desclassificado

Melhor volta: Jorge Martelli (#87), 1m11s650, a 152,944 km/h

Classificação do Campeonato (após o final da quarta etapa):

1) #99 Galid Osman, 108 pontos

2) #87 Jorge Martelli, 98

3) #2 Léo Torres, 96

4) #46 Vitor Genz, 94

5) #91 Rubens Barichello, 90

6) #21 Thiago Camilo, 89

7) #83 Gabriel Casagrande, 72

8) #22 Victor Andrade, 57

9) #11 Witold Ramasauskas, 57

10) #8 Alfredinho Ibiapina ®, 56

11) #57 Felipe Tozzo, 55

12) #0 Cacá Bueno, 52

13) #4 Cayan Chianca, 37

14) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 32

15) #16 Antonio Junqueira, 31

16) #28 Gui Backes, 28

17) #37 Raphael Teixeira, 14

18) #15 Tito Giaffone, 14

19) #56 Gabryel Romano, 14

20) #9 Nick Monteiro, 11

21) #88 Beto Monteiro, 10

22) #6 Lourenço Beirão, 8

23) #10 Adalberto Baptista, 7

Classe Challenge

1) #87 Jorge Martelli, 152 pontos

2) #57 Felipe Tozzo, 150

3) #8 Alfredinho Ibiapina, 147

4) #28 Gui Backes , 98

5) #56 Gabryel Romano , 95

6) #15 Tito Giaffone, 78

7) #16 Antonio Junqueira , 72

8) #10 Adalberto Baptista, 64

9) #9 Nick Monteiro , 60

10) #84 Vinicius Canhedo, 59

11) #12 Emerson Reck, 18

12) #78 Léo Yoshii, 16

13) #14 Thiago Lopes, 12

14) #10 Bruno Baptista, 12

15) #39 Marcel Jorand, 7

