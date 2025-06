De tirar o fôlego. Assim foi a primeira corrida válida pela quarta etapa da NASCAR Brasil, disputado neste sábado Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS). Caiu uma bela chuva na pista gaúcha e todos os pilotos escolherem pneus próprios para pista molhada.

No fim, Jorge Martelli (Chevrolet Camaro #87, Team RC), que largou da quinta linha do grid, na 11ª poisição, levou a melhor chegando em primeiro, conquistando a vitória na geral e pela classe Challenge, percorrendo as 20 voltas dos 3.045 metros de extensão da pista gaúcha em 27m00s602. Léo Torres chegou a cruzar a linha de chegada em segundo, mas foi punido, e isso promoveu Cacá Bueno, com os dois invertendo posições.

“Vitória na geral, que é a expectativa de todo piloto que vem para um final de semana de corrida como esta e eu conquistei a minha. Estou muito feliz. Sou muito grato ao Rio Grande do Sul, pois só tenho recordações boas desse estado e das vitórias que tivemos aqui. E agora temos mais uma na história. Amanhã´é um outro dia e acredito que não vai haver chuva. Quero correr no seco e vamos fazer o que sabemos. Quero agradecer muito a equipe Team RC que conseguiu fazer os ajustes necessários para o acerto do carro”, comemorou o catarinense Martelli, que é radicado no Mato Grosso.

Etapa Inverse Race – A programação da quarta etapa da NASCAR Brasil Series segue neste domingo, com o último desafio da etapa, que volta a inverter as seis primeiras posições no grid, de acordo com o resultado da primeira corrida. No caso, o 1º colocado inverte para a 6ª posição; 2º lugar em 5ª posição; 3º lugar na 4ª posição; 4º lugar na 3ª posição; 5º lugar para a 2ª posição e 6º lugar na 1ª posição. Da 7ª à 24ª posição, a ordem será mantida. A largada está prevista para as 14h15.

