Mobil anuncia entrada na NASCAR Brasil em 2026

A Mobil, empresa de lubrificantes com destaque global nos esportes a motor, anunciou a entrada na NASCAR Brasil em 2026.

O movimento vem alinhado com a plataforma global de ativações da marca, cuja presença nas corridas de NASCAR nos Estados Unidos acontece de forma ininterrupta desde 2003. a Mobil patrocina carros e pilotos nas divisões nacionais da maior categoria de carros stock no mundo.

Além da presença destacada na NASCAR, os lubrificantes Mobil figuram globalmente nos principais ativos do esporte a motor. Em 2026 a marca segue vinculada às equipes e Racing Bulls e Red Bull Racing, com a qual o holandês Max Verstappen conquistou quatro campeonatos mundiais de F1.

Nos protótipos mais rápidos do planeta, Mobil aparece nos Porsche preparados pela equipe Penske, como o pilotado pelo brasiliense Felipe Nasr na recente conquista da terceira vitória consecutiva nas 24 Horas de Daytona. O elo entre Porsche e Mobil por sinal celebra seu 30º aniversário em 2026.

Com a entrada na NASCAR Brasil a marca visa replicar com sucesso o alinhamento global de ativações, seguindo o mesmo conceito de tropicalização das estratégias de marketing que desenvolve com a Porsche Cup no país há inúmeras temporadas.

O campeonato 2026 da NASCAR Brasil terá dez etapas, com início no dia 15 de março e corridas em circuitos mistos e ovais pelas principais pistas brasileiras. Os competidores representantes dos lubrificantes Mobil na NASCAR Brasil serão posteriormente anunciados.

Marina Teixeira, gerente de marketing dos lubrificantes Mobil, disse: “Acompanhamos o crescimento da NASCAR Brasil desde o incremento da parceria da então Sprint Race com a categoria americana há alguns anos".

"A temporada 2025 marcou um momento importante para o evento, atraindo para o grid algumas das principais equipes em atividade no Brasil e grandes pilotos profissionais, gerando visibilidade inédita para a categoria. A parceria entre Lubrificantes Mobil e NASCAR nos Estados Unidos e no México são histórias de sucesso e estamos muito motivados em dar início a mais um capítulo dessa colaboração, agora nas pistas brasileiras”, concluiu.

