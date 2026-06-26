O seletivo circuito de Velocitta é o palco da etapa deste fim de semana da NASCAR Brasil, com Murilo Rocha chegando muito motivado para mais um bom resultado com o carro preparado pela equipe Full Time.

Caçula do grid, o vice-campeão da F4 Brasil em 2025, que neste ano faz sua estreia em carros de turismo, já competiu na pista de Mogi Guaçu em sua campanha pela Bassani Racing.

O conhecimento da pista é o trunfo do piloto sorocabano para buscar mais um troféu na NASCAR Brasil. Na etapa passada, em Interlagos, ele pela primeira vez havia acelerado em um traçado conhecido e conseguiu seu primeiro troféu.

Na ocasião o titular do carro #55 foi destaque desde os treinos livres e se qualificou entre os seis primeiros na tomada, o que permitiu disputar sua primeira sprint race em 2026. Na primeira bateria, subiu no pódio em segundo lugar depois de ameaçar o vencedor pela liderança na segunda metade da prova.

O desempenho fez Murilo empatar com Bruna Tomaselli na classificação do Rookie of The Year, com 65 pontos.

A quarta etapa do calendário tem treinos nesta sexta-feira. No sábado acontece mais uma sessão livre e o quali, que habilita os seis primeiros a participar da sprint race (prova preliminar que estabelece as três primeiras filas do grid). A corrida 1 larga às 9h de domingo, para uma prova de 23 minutos mais uma volta. A segunda bateria acontece a partir das 14h15, com duração de 33 minutos mais uma volta.

“Estou muito animado para correr no Velocitta. O ano de 2026 tem sido cheio de novidades e estou cada vez mais adaptado ao carro da NASCAR Brasil, graças ao bom trabalho da equipe Full Time. É positivo acelerar em uma pista onde já corri de fórmula, pois vimos em Interlagos que conhecer o traçado foi um fator importante para a performance no fim de semana todo", destacou Rocha.

NASCAR Brasil - Etapa 4 - Velocitta

Sexta-feira, 26 de junho

Treino Livre 1 - 15h



Sábado, 27 de junho

Treino Livre 2 - 9h40

Qualificação - a partir de 13h





Domingo, 28 de junho

Corrida 1 - 9h

Corrida 2 - 14h15

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