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NASCAR Brasil Velocitta

NASCAR Brasil: Murilo Rocha é P5 na segunda corrida do Velocitta e lidera competição de 'Estreante do Ano'

Piloto é segundo colocado na categoria Challenge

Publicado:
Murilo Rocha na sprint de Interlagos

Murilo Rocha

Foto de: Carsten Horst

Após escalada de 12 posições na segunda corrida da NASCAR Brasil em Velocitta, Murilo Rocha terminou o final de semana em posição ainda melhor. 

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Com essa ascensão pós corrida, Murilo Rocha aparece em quarto na classe Challenge, com 89 pontos. Na classificação geral, o piloto mais jovem da NASCAR Brasil está em 10° lugar com 36. Ele também deixou a etapa de Mogi Guaçu na liderança do Rookie of The Year, abrindo nove pontos de vantagem sobre a concorrente mais próxima, Bruna Tomaselli (89 a 80).

O próximo compromisso de Murilo Rocha pela NASCAR Brasil é no dia 1° de agosto, em Cuiabá.

“Foi uma etapa positiva no Velocitta, quando reagimos depois de um início desafiador. Fico contente com a liderança do Rookie of The Year, que é um dos objetivos que temos nesta temporada de estreia nos carros de turismo", relatou Murilo.

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