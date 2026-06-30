NASCAR Brasil: Murilo Rocha é P5 na segunda corrida do Velocitta e lidera competição de 'Estreante do Ano'

Após escalada de 12 posições na segunda corrida da NASCAR Brasil em Velocitta, Murilo Rocha terminou o final de semana em posição ainda melhor.

Com essa ascensão pós corrida, Murilo Rocha aparece em quarto na classe Challenge, com 89 pontos. Na classificação geral, o piloto mais jovem da NASCAR Brasil está em 10° lugar com 36. Ele também deixou a etapa de Mogi Guaçu na liderança do Rookie of The Year, abrindo nove pontos de vantagem sobre a concorrente mais próxima, Bruna Tomaselli (89 a 80).

O próximo compromisso de Murilo Rocha pela NASCAR Brasil é no dia 1° de agosto, em Cuiabá.

“Foi uma etapa positiva no Velocitta, quando reagimos depois de um início desafiador. Fico contente com a liderança do Rookie of The Year, que é um dos objetivos que temos nesta temporada de estreia nos carros de turismo", relatou Murilo.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!