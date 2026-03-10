NASCAR Brasil: Murilo Rocha estreia na categoria pela equipe Full Time

Murilo Rocha irá estrear na NASCAR Brasil em 2026 em um carro preparado pela equipe Full Time. Vice-campeão da F4 Brasil, o piloto de 16 anos de idade natural de Sorocaba (SP) se integra à vitoriosa organização comandada por Mauricio Ferreira.

O primeiro compromisso tem data e local marcados. A NASCAR Brasil abre a temporada 2026 nos dias 14 e 15 de março, no Circuito Panamericano, complexo de testes da Pirelli localizado em Elias Fausto, no interior de São Paulo. O lançamento acontece durante O Duelo, evento que marca oficialmente o início da era do RiSE26, o novo carro da categoria.

Murilo Rocha parte para seu segundo ano nos carros de corrida depois de uma trajetória convincente no kart, inclusive com passagem pela Europa. Ele foi campeão paulista e vice-brasileiro de Rotax em 2019. Em 2025, disputou o título da F4 Brasil e ganhou três corridas. Ele é o único competidor afrodescendente a vencer corridas no evento. Agora será um dos mais jovens no concorrido grid da NASCAR Brasil, competindo contra adversários renomados, que já aceleravam em alto nível antes mesmo de Murilo nascer.

A mudança para os carros da NASCAR Brasil, com o carro #55 da Full Time, marca uma nova etapa na carreira do piloto. A equipe de Mauricio Ferreira é a atual campeã de pilotos da categoria e tem um farto histórico no desenvolvimento de talentos nas pistas brasileiras.

Após O Duelo, que será um evento promocional e de testes coletivos para o novo carro, a NASCAR Brasil realiza sua temporada com nove etapas, com um calendário que mescla circuitos mistos, oval e anéis externos de grandes autódromos brasileiros.

“Estou muito empolgado em acelerar na NASCAR Brasil em 2026. Tive a oportunidade de testar o carro e gostei muito da experiência. Sei que será um ano de muitas disputas e aprendizado e que estou cercado de uma equipe muito competente na Full Time. O caminho da NASCAR Brasil é decisivo para realizar meu sonho de ser piloto profissional de carros de corrida e vou dar o máximo para retribuir na pista a confiança de todos envolvidos no projeto”, falou Murilo Rocha.

Maurício Ferreira também falou sobre a chegada do jovem piloto: “Esperamos construir um legado de longo prazo e entregar os resultados, que é disso que a gente vive. Bem-vindo Murilo e conte com a Full Time para sua adaptação aos carros de turismo depois do vice-campeão da F4 no ano passado".

