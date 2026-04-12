Murilo Rocha estreia com top 10 na NASCAR Brasil

Murilo Rocha foi batizado com estilo na NASCAR Brasil. Em uma pista desafiadora e úmida pela manhã e seca à tarde, o mais jovem piloto do grid finalizou sua etapa de estreia com um top10 no carro #55.

A corrida 1 começou com a pista em condições traiçoeiras, apresentando alguns trechos ainda bem úmidos pela chuva da noite anterior, mas os carros foram equipados com pneus slick pois a perspectiva era secar ao longo da prova.

Murilo Rocha alinhou por dentro na fila 5 para sua primeira largada na NASCAR Brasil e dois carros rodaram na primeira volta, precipitando a entrada do carro de segurança. Murilo terminou a volta inicial em nono e voltou a ter o direito de largar por dentro quando a prova foi retomada, na abertura da volta 4.

Com a corrida novamente em bandeira verde, o novato precisou adotar ação defensiva e ficou sem o melhor traçado, acabando obrigado a ceder posições. A dez minutos da bandeirada, Rocha era 14º. O carro de segurança novamente foi chamado, para resgate de um concorrente que entrou na reta rodando depois de colocar uma roda na grama molhada. Murilo era 13º.

A relargada veio na volta 9 e Murilo avançava quando um oponente a seu lado rodou. Ele desviou pelo gramado e acabou ainda acertando uma placa publicitária. Conseguiu voltar à pista por meios próprios, mas no fundo do pelotão.

A direção de prova determinou a relargada para uma volta e Rocha recebeu a bandeirada em 18º. A segunda largada do dia teve o piloto de 16 anos de idade mais uma vez alinhando por dentro na quinta fila. Ele largou bem e conservou a posição.

O carro de segurança foi chamado na volta 2, com Murilo na mesma nona posição em que havia largado. A relargada veio na abertura da volta 7, mas logo a corrida foi novamente neutralizada. Murilo era 11º.

Novamente a bandeira verde foi agitada, no início da volta 10. Murilo era 12º, quando levou uma portada de outro carro e colocou duas rodas na grama, regressando no fim do pelotão. Ele foi ultrapassando um concorrente por volta nos cinco giros finais e era 11º quando mais uma vez entrou o carro de segurança, determinando fim de prova na prorrogação. Na última relargada da tarde, Rocha atacou decidido por fora, bancando a trajetória por fora, e levou a bandeirada em décimo.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece no primeiro fim de semana de maio, em Cascavel.



“Final de semana positivo, na segunda corrida eu melhorei nas largadas após ter errado todas na primeira. Ainda falta melhorar bastante para poder subir e disputar com quem está na ponta, mas vamos trabalhar passo a passo e voltar mais forte em Cascavel", falou Murilo Rocha.

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