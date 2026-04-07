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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

Mais jovem piloto do grid compete pela primeira vez em carros de turismo

Redação Motorsport.com
Publicado:
Murilo Rocha

Foto de: Carsten Horst

Vice-campeão da F4 Brasil em 2025, o sorocabano Murilo Rocha faz neste fim de semana aos 16 anos de idade sua estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul.

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Ele vai assumir o Ford Mustang #55 da Full Time Sports. O ingresso do jovem piloto na NASCAR Brasil marca também a entrada da Mobil como sua principal patrocinadora na categoria, em linha com a plataforma global de ativações da marca.

O sorocabano teve uma experiência inicial com o carro no evento 'O Duelo', promovido pela NASCAR Brasil na pista de testes da Pirelli. O encontro serviu também como um grande teste coletivo para os novos carros da categoria, já que a temporada 2026 marca a estreia do novo carro RiSE26.

O fim de semana inaugural pagando pontos tem programação intensa em Santa Cruz do Sul. Na sexta acontecem um shakedown, um treino extra e o treino livre 1. No sábado são realizados mais um treino livre, o classificatório e a sprint race (com cinco voltas). Domingo a primeira corrida larga às 8h30 e a segunda às 14h20.

Murilo Rocha disse: “Estou muito animado para começar a temporada, cheia de novidades. Ainda não competi em Santa Cruz, mas sei que é um autódromo conhecido pelos torcedores muito entusiasmados, no melhor estilo NASCAR. Não vejo a hora de acelerar o Mustang #55 e aprender com os profissionais da Full Time. É um orgulho acelerar como piloto Mobil"

Programação da etapa de Santa Cruz do Sul

  • Sexta-feira, 10 de abril
    10h00 – 10h40 – Shakedown
    12h45 – 13h30 – Treino Extra
    16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas)
  • Sábado, 11 de abril
    09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre
    12h35 – 13h05 – Classificatório 1
    13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas)
  • Domingo, 12 de abril
    08h00 – 08h10 – Warm-up
    08h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)
    14h20 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

Calendário da NASCAR Brasil 2026

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)
2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)
3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)
4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)
5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)
6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)
7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)
8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)
9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross

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