Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul

Vice-campeão da F4 Brasil em 2025, o sorocabano Murilo Rocha faz neste fim de semana aos 16 anos de idade sua estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul.

Ele vai assumir o Ford Mustang #55 da Full Time Sports. O ingresso do jovem piloto na NASCAR Brasil marca também a entrada da Mobil como sua principal patrocinadora na categoria, em linha com a plataforma global de ativações da marca.

O sorocabano teve uma experiência inicial com o carro no evento 'O Duelo', promovido pela NASCAR Brasil na pista de testes da Pirelli. O encontro serviu também como um grande teste coletivo para os novos carros da categoria, já que a temporada 2026 marca a estreia do novo carro RiSE26.

O fim de semana inaugural pagando pontos tem programação intensa em Santa Cruz do Sul. Na sexta acontecem um shakedown, um treino extra e o treino livre 1. No sábado são realizados mais um treino livre, o classificatório e a sprint race (com cinco voltas). Domingo a primeira corrida larga às 8h30 e a segunda às 14h20.

Murilo Rocha disse: “Estou muito animado para começar a temporada, cheia de novidades. Ainda não competi em Santa Cruz, mas sei que é um autódromo conhecido pelos torcedores muito entusiasmados, no melhor estilo NASCAR. Não vejo a hora de acelerar o Mustang #55 e aprender com os profissionais da Full Time. É um orgulho acelerar como piloto Mobil"

Programação da etapa de Santa Cruz do Sul

Sexta-feira, 10 de abril

10h00 – 10h40 – Shakedown

12h45 – 13h30 – Treino Extra

16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas)

10h00 – 10h40 – Shakedown 12h45 – 13h30 – Treino Extra 16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas) Sábado, 11 de abril

09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre

12h35 – 13h05 – Classificatório 1

13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas)

09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre 12h35 – 13h05 – Classificatório 1 13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas) Domingo, 12 de abril

08h00 – 08h10 – Warm-up

08h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)

14h20 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

Calendário da NASCAR Brasil 2026

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

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Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

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