Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul
Mais jovem piloto do grid compete pela primeira vez em carros de turismo
Foto de: Carsten Horst
Vice-campeão da F4 Brasil em 2025, o sorocabano Murilo Rocha faz neste fim de semana aos 16 anos de idade sua estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul.
Ele vai assumir o Ford Mustang #55 da Full Time Sports. O ingresso do jovem piloto na NASCAR Brasil marca também a entrada da Mobil como sua principal patrocinadora na categoria, em linha com a plataforma global de ativações da marca.
O sorocabano teve uma experiência inicial com o carro no evento 'O Duelo', promovido pela NASCAR Brasil na pista de testes da Pirelli. O encontro serviu também como um grande teste coletivo para os novos carros da categoria, já que a temporada 2026 marca a estreia do novo carro RiSE26.
O fim de semana inaugural pagando pontos tem programação intensa em Santa Cruz do Sul. Na sexta acontecem um shakedown, um treino extra e o treino livre 1. No sábado são realizados mais um treino livre, o classificatório e a sprint race (com cinco voltas). Domingo a primeira corrida larga às 8h30 e a segunda às 14h20.
Murilo Rocha disse: “Estou muito animado para começar a temporada, cheia de novidades. Ainda não competi em Santa Cruz, mas sei que é um autódromo conhecido pelos torcedores muito entusiasmados, no melhor estilo NASCAR. Não vejo a hora de acelerar o Mustang #55 e aprender com os profissionais da Full Time. É um orgulho acelerar como piloto Mobil"
Programação da etapa de Santa Cruz do Sul
- Sexta-feira, 10 de abril
10h00 – 10h40 – Shakedown
12h45 – 13h30 – Treino Extra
16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas)
- Sábado, 11 de abril
09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre
12h35 – 13h05 – Classificatório 1
13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas)
- Domingo, 12 de abril
08h00 – 08h10 – Warm-up
08h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)
14h20 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)
Calendário da NASCAR Brasil 2026
1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)
2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)
3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)
4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)
5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)
6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)
7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)
8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)
9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)
Dovi crava MÁRQUEZ 'EM APUROS'! Dúvidas na Ducati e PECCO 'na' Aprilia. DIOGO MOREIRA, M1GP e Cross
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"
Wolff faz alerta e teme saída de Verstappen da Fórmula 1
F1: Toleman de Senna e carro de Fittipaldi vão à leilão; saiba valores
MotoGP: Ducati está impressionada com ritmo de Márquez apesar de limitação física
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários