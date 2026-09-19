Murilo Rocha garante o nono lugar no grid de largada da primeira prova da NASCAR Brasil no circuito oval de Curvelo
Líder da Rookie of the Year e da Challenge busca garantir Mobil nos playoffs da NASCAR Brasil
Foto de: Carsten Horst
Neste sábado o piloto Murilo Rocha disputou o treino classificatório da NASCAR Brasil, no circuito oval de Curvelo. O piloto mais jovem do grid mostrou velocidade para colocar o seu Ford Mustang #55 no top10.
Estreando neste tipo de circuito, o sorocabano fez uma boa sequência de voltas, no final de sua tentativa acabou batendo, mas o piloto já havia realizado sua volta rápida. Murilo Rocha chegou a liderar boa parte da sessão que definiu o grid de largada, mas após todos os carros completarem suas voltas terminou em nono.
Rocha está próximo de garantir vaga nos playoffs da NASCAR Brasil, o caçula do grid chega em Curvelo na liderança da classe Challenge, no Rookie of the year e um bom resultado garante ao piloto uma vaga para a disputa do título geral.
Murilo tem 72 pontos na classificação geral e ocupa a sétima posição, a frente de nomes ilustres do automobilismo brasileiro. Para garantir uma vaga entre os finalistas o piloto precisa estar entre os 12 primeiros colocados.
Neste domingo Murilo Rocha disputa duas provas na pista mineira, a primeira corrida acontece na parte da manhã e a segunda acontece na parte da tarde, para fechar o final de semana.
"Agradeço a toda a torcida. É um quali de quatro voltas, então temos que sair rápido para ter aderência boa. Fiz a volta rápida arriscando, entrei bem mas no finalzinho cheguei perto do muro e bati. Mas tentei o máximo e fui até o limite, ainda mais no quali que é necessário fazer isso, então faz parte. Vamos arrumar tudo para amanhã e chegar forte nas corridas. O carro é seguro e estou muito bem, não tive nenhuma lesão", celebrou.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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