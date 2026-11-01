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NASCAR Brasil Chapecó

Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

Piloto da Full Time é terceiro na primeira das três provas de domingo

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Murilo Rocha; Full Time Sports

Foto de: Carsten Horst

Caçula do grid da NASCAR Brasil, Murilo Rocha mais uma vez mostrou as credenciais que o fizeram entrar nos playoffs da categoria, disputar o título da classe Challenge e liderar o Rookie Of The Year durante praticamente a temporada inteira.

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O sorocabano de 16 anos de idade foi terceiro colocado na primeira corrida da história da categoria no oval de Chapecó, disputando posições com competidores tarimbados como Gabriel Casagrande e Ricardo Maurício, que já competiam de carro em nível internacional no ano em que Murilo Rocha nasceu.

O piloto da Full Time Sports foi hábil nas relargadas, soube se posicionar por dentro e por fora nas freadas do fim das retas. Ele passou a corrida toda dentro do top5 e, na última relargada, partindo de quarto, tentou bom ataque por fora e chegou momentaneamente ao segundo lugar. Mas precisou dar espaço a um oponente e terminou a corrida em terceiro, atrás de Casagrande e Gui Backes.

A corrida 2 tem largada prevista para 14h e a terceira prova imediatamente a seguir.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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