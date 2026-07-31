Murilo Rocha termina no top10 na noite de estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

Dando início ao final de semana noturno em Cuiabá, o piloto Murilo Rocha concluiu o primeiro treino livre da NASCAR Brasil com top 10, obtendo a oitava posição.



O competidor mais jovem do grid da categoria anda pela primeira vez com seu Ford Mustang #55 nesta pista. Em cinco corridas desta temporada, três foram novidade para Murilo: Cascavel (PR), Santa Cruz do Sul (RS) e agora, na capital do Mato Grosso.



Mesmo com estes desafios, o piloto de apenas 16 anos lidera a NASCAR Brasil entre os novatos após ótimos finais de semana em Interlagos e Velocitta, pistas que conheceu durante sua jornada até o vice-campeonato da F4 Brasil do ano passado.



Nesta temporada, o piloto é quarto colocado na categoria Challenge e fecha o top 10 da classificação geral. Com o bom início, Murilo busca manter o pé na tábua para realizar outro bom final de semana e manter a ascensão na tabela.

O fim de semana da NASCAR Brasil terá a qualificação na noite da sexta-feira e a “Night Challenge” duas corridas realizadas na noite de sábado, para fechar as atividades. A transmissão oficial é feita pelos canais da categoria no YouTube.



"Mais uma pista nova para mim, mas tive uma boa adaptação com os treinos de hoje mesmo com boa parte da sessão sob bandeira vermelha terminamos o dia com o oitavo lugar. Agora vamos analisar os dados para buscar uma boa posição no classificatório", relatou.



NASCAR Brasil - Etapa 5 - Cuiabá (*)



Sexta-feira, 31 de julho

18:10 — Treino Livre 2

21:35 — Classificação

22:25 — Largada Sprint Race



Sábado, 1º de agosto

18:08 — Largada Corrida 1

18:49 — Largada Corrida 2



(*) - Horário de Brasília

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