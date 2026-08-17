O piloto Murilo Rocha volta a acelerar pela NASCAR Brasil em Londrina, sexta etapa do campeonato. Após bons momentos no evento noturno de Cuiabá, o piloto mais jovem do grid busca continuar com sua ótima temporada de estreia.

No Centro-Oeste, Murilo largou na sexta posição e concluiu o primeiro segmento da corrida em terceiro. Mesmo não finalizando a prova, o piloto conseguiu pontos importantes para suas disputas. O jovem subiu de 10º para 9º na classificação geral, de 4º para 3º na Challenge e manteve liderança na tabela dos novatos.

Agora, o sorocabano de 16 anos de idade tenta pontuar em outra pista que já teve a chance de conhecer previamente. Durante os testes de pré-temporada, Murilo andou com o Ford Mustang #55 da Full Time em Londrina. Um ponto positivo para o piloto, que conseguiu seus resultados mais expressivos da temporada em Interlagos e Velocitta, circuitos que conheceu na sua trajetória ao vice-campeonato da F4 Brasil no ano passado.

O final de semana da NASCAR Brasil conta com o primeiro treino livre na sexta-feira, o segundo treino livre e a qualificação no sábado, com as duas corridas acontecendo no domingo para fechar o evento. As corridas terão transmissão dos canais oficiais da categoria.

“Estou muito motivado para seguir a temporada de aprendizado e evolução com a equipe Full Time. Será interessante retornar a Londrina e comparar a performance desta semana com o ponto onde estava quando andei pela primeira vez no carro. O calendário caminha para sua fase final e espero seguir entregando os resultados e chegar ao fim de meu ano de estreia disputando o título de estreante do ano e os demais campeonatos em disputa", pontuou.



NASCAR Brasil - Etapa 6 - Londrina

Sexta-feira, 21 de agosto

12:05 - 12:50 - Treino Extra

14:30 - 15:10 - Treino Livre 1



Sábado, 22 de agosto

10:30 - 11:10 - Treino Livre 2

14:09 - Q1 - Grupo 1

14:22 - Q1 - Grupo 2

14:35 - Q2

14:48 - Sprint Race



Domingo, 23 de agosto

09:00 - Corrida 1 (23 min + 1 volta)

14:05 - Corrida 2 (33 min + 1 volta)

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