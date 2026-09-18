NASCAR: 15º em Bristol, Casagrande agora encara maratona em Curvelo

Tricampeão da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande foi destaque com a equipe MCM Racing na sua estreia em Bristol, na noite desta quinta-feira (17), concluindo sua participação dentro do top-15 da ARCA Menards Series (AMS). O piloto largou na 20ª colocação com o Toyota Camry #38 e mostrou uma adaptação rápida ao carro e ao tradicional circuito oval norte-americano, subindo cinco posições ao final da corrida.

“Fechamos em 15º na nossa estreia na ARCA depois de 200 voltas em Bristol. Estou satisfeito com o que fizemos. Não é fácil chegar e competir contra os melhores dos EUA em uma decisão de campeonato e na pista que, segundo eles, é a mais difícil que eu poderia enfrentar”, analisou Casagrande, que competiu com apoio de Aeropark Camboriú, Baterias Júpiter e Raumak Packaging.

Por conta da prova nos EUA, Casagrande disputará as atividades em Curvelo da NASCAR Brasil somente a partir deste sábado, mas chegará bastante animado ao interior mineiro para defender a liderança na categoria nacional após mais uma experiência internacional.

“O objetivo era aprender ao máximo, trazer o carro inteiro para casa e mostrar que podemos estar por lá também. Obrigado a todos pelo apoio e pela torcida. Vamos aguardar os próximos passos e já estou no caminho para buscar um bom resultado em Curvelo pra seguir na liderança do campeonato da NASCAR Brasil”, conclui Casagrande.

A classificação da NASCAR Brasil em Curvelo será disputada a partir de 15h15 neste sábado. A corrida 1 será realizada às 9h da manhã do domingo e a prova 2 está marcada para 14h10 no mesmo dia. SBT, ESPN, Disney+ e YouTube exibem a etapa.

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