NASCAR: 15º em Bristol, Casagrande agora encara maratona em Curvelo
Piloto correu pela primeira vez na ARCA uma das principais categorias da NASCAR dos EUA
Tricampeão da NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande foi destaque com a equipe MCM Racing na sua estreia em Bristol, na noite desta quinta-feira (17), concluindo sua participação dentro do top-15 da ARCA Menards Series (AMS). O piloto largou na 20ª colocação com o Toyota Camry #38 e mostrou uma adaptação rápida ao carro e ao tradicional circuito oval norte-americano, subindo cinco posições ao final da corrida.
“Fechamos em 15º na nossa estreia na ARCA depois de 200 voltas em Bristol. Estou satisfeito com o que fizemos. Não é fácil chegar e competir contra os melhores dos EUA em uma decisão de campeonato e na pista que, segundo eles, é a mais difícil que eu poderia enfrentar”, analisou Casagrande, que competiu com apoio de Aeropark Camboriú, Baterias Júpiter e Raumak Packaging.
Por conta da prova nos EUA, Casagrande disputará as atividades em Curvelo da NASCAR Brasil somente a partir deste sábado, mas chegará bastante animado ao interior mineiro para defender a liderança na categoria nacional após mais uma experiência internacional.
“O objetivo era aprender ao máximo, trazer o carro inteiro para casa e mostrar que podemos estar por lá também. Obrigado a todos pelo apoio e pela torcida. Vamos aguardar os próximos passos e já estou no caminho para buscar um bom resultado em Curvelo pra seguir na liderança do campeonato da NASCAR Brasil”, conclui Casagrande.
A classificação da NASCAR Brasil em Curvelo será disputada a partir de 15h15 neste sábado. A corrida 1 será realizada às 9h da manhã do domingo e a prova 2 está marcada para 14h10 no mesmo dia. SBT, ESPN, Disney+ e YouTube exibem a etapa.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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