NASCAR Brasil 2025: Equilíbrio técnico mantém disputa em aberto

A temporada 2025 da NASCAR Brasil tem sido marcada até agora por vitórias expressivas dos Chevrolet Camaro. Em quatro etapas, a marca ficou no topo em três delas, mas quem pensa que o título já está garantido pode se enganar: o equilíbrio entre as montadoras segue sendo um dos trunfos da categoria e mantém a briga em aberto.

Carlos Col, CEO da Mais Brasil, promotora oficial da NASCAR no país, faz questão de ressaltar que os resultados não vêm apenas do carro em si. “Não há superioridade técnica desta ou daquela marca, os resultados vêm através de fatores como trabalho das equipes, pilotos, estratégias e, às vezes, até um pouco de sorte”, afirma Col.

Para ele, a vitória dos Ford Mustang em Interlagos é a prova mais clara de que ninguém tem lugar cativo no pódio. Os modelos Ford quebraram a sequência da Chevrolet e venceram tanto na geral quanto na Challenge. “O equilíbrio entre as equipes é muito grande, e certamente sempre haverá alternância nos pódios”, destaca o dirigente.

A próxima etapa da NASCAR Brasil acontece no sábado, dia 12 de julho, com a segunda edição da #100miles em Cascavel (PR), desta vez disputada à noite — detalhe que deve mexer bastante com o planejamento das equipes. “A corrida de 100 milhas em Cascavel terá um peso maior das estratégias e tudo pode acontecer. O campeonato está em aberto”, projeta Col.

Depois de Cascavel, o Velocitta (SP) recebe, em agosto, a última etapa do Campeonato Brasileiro dentro do calendário regular composto por nove etapas. Na sequência, a NASCAR Brasil dá início ao Special Edition, campeonato com três provas, incluindo a aguardada corrida no oval de Curvelo (MG). “Ao começar a Special Edition todos iniciam um novo ciclo e novas esperanças estarão na mesa”, explica.

