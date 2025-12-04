Jorge Martelli desembarca em Interlagos, em São Paulo (SP), para a última etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil carregando duas posições de peso: líder do Overall Challenge e vice-líder do campeonato Special Edition. A disputa, entre 5 e 7 de dezembro, distribui 61 pontos e fecha o calendário no circuito mais emblemático do país.

Martelli chega ao fim de semana embalado por uma temporada sólida, que incluiu vitória na etapa anterior, mês passado, no Velocitta. Além disso, em agosto ele conquistou o bicampeonato nacional da Challenge, resultado que o coloca, de vez, entre os nomes mais influentes da categoria.

Agora, em Interlagos, o piloto do Chevrolet Camaro #87 da Team RC entra no fim de semana de encerramento de temporada com a mesma determinação que marcou sua temporada, para levar mais uma taça para casa. “Chego para a grande final muito concentrado. Interlagos é um circuito onde tudo pode mudar rápido, então a chave é manter a calma e aproveitar cada oportunidade. Vamos para cima com foco total”, afirmou.

O piloto também destaca que o título do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil, na categoria Challenge, conquistado em agosto trouxe confiança, mas não muda a abordagem para o fim de semana decisivo. “O bicampeonato nacional confirmou que estamos no caminho certo. Agora é fechar a final do mesmo jeito: com disciplina e atenção a cada ponto. Seria especial encerrar a temporada com um pódio em Interlagos”, completou o piloto catarinense que reside em Tapurah (MT).

A temporada 2025 tem sido especial para Martelli dentro e fora das pistas. No último mês ele teve seu contrato renovado com a Team RC e esteve nos Estados Unidos para receber seu troféu no NASCAR Awards, em Charlotte. O evento de gala reúne os campeões de todas as séries internacionais da NASCAR.

Agora, de volta ao Brasil e focado exclusivamente no encerramento da temporada, Martelli entra no fim de semana como um dos protagonistas na briga dupla pelo Special Edition e pelo Overall — o título que soma toda a performance do ano, unindo o campeonato nacional e as etapas da edição especial.

