NASCAR Brasil Interlagos II

NASCAR Brasil: Martelli chega à final em Interlagos como líder do Overall e vice do Special Edition

Piloto da categoria Challenge da Team RC decide a temporada no templo do automobilismo, entre 6 e 7 de dezembro

Publicado:
Jorge Martelli

Foto de: Clayton Medeiros

Jorge Martelli desembarca em Interlagos, em São Paulo (SP), para a última etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil carregando duas posições de peso: líder do Overall Challenge e vice-líder do campeonato Special Edition. A disputa, entre 5 e 7 de dezembro, distribui 61 pontos e fecha o calendário no circuito mais emblemático do país.

Leia também:

Martelli chega ao fim de semana embalado por uma temporada sólida, que incluiu vitória na etapa anterior, mês passado, no Velocitta. Além disso, em agosto ele conquistou o bicampeonato nacional da Challenge, resultado que o coloca, de vez, entre os nomes mais influentes da categoria.

Agora, em Interlagos, o piloto do Chevrolet Camaro #87 da Team RC entra no fim de semana de encerramento de temporada com a mesma determinação que marcou sua temporada, para levar mais uma taça para casa. “Chego para a grande final muito concentrado. Interlagos é um circuito onde tudo pode mudar rápido, então a chave é manter a calma e aproveitar cada oportunidade. Vamos para cima com foco total”, afirmou.

O piloto também destaca que o título do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil, na categoria Challenge, conquistado em agosto trouxe confiança, mas não muda a abordagem para o fim de semana decisivo.  “O bicampeonato nacional confirmou que estamos no caminho certo. Agora é fechar a final do mesmo jeito: com disciplina e atenção a cada ponto. Seria especial encerrar a temporada com um pódio em Interlagos”, completou o piloto catarinense que reside em Tapurah (MT).

A temporada 2025 tem sido especial para Martelli dentro e fora das pistas. No último mês ele teve seu contrato renovado com a Team RC e esteve nos Estados Unidos para receber seu troféu no NASCAR Awards, em Charlotte. O evento de gala reúne os campeões de todas as séries internacionais da NASCAR.

Agora, de volta ao Brasil e focado exclusivamente no encerramento da temporada, Martelli entra no fim de semana como um dos protagonistas na briga dupla pelo Special Edition e pelo Overall — o título que soma toda a performance do ano, unindo o campeonato nacional e as etapas da edição especial.

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

