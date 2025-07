Está aberta a venda de ingressos para a histórica etapa de Cascavel, a quinta das temporadas 2025 da Copa Truck Petrobras, NASCAR Brasil Series e Copa Hyundai HB20, que contará com uma corrida noturna no sábado (12) e uma diurna no domingo (13).

Será uma oportunidade única de ver na pista tanto os grandes nomes da Truck e da NASCAR como a mistura de experiência e novos talentos que proporcionam corridas incríveis na Copa Hyundai HB20.

São sete modalidades de ingresso a partir de 25 reais que podem ser adquiridos exclusivamente por meio do site https://trucknascarbrasilhb20.byinti.com/ até o dia 11. As bilheterias físicas funcionarão apenas no sábado e no domingo do evento e todos os ingressos valem para os dois dias, exceto os indicados.

Confira abaixo as principais informações:

Data

12 e 13 de julho

Local

Autódromo Internacional Zilmar Beux

Rodovia BR 277 – Km 592 a 595 – Cascavel / PR

Setores

- Paddock com volta rápida

- Paddock

- Paddock apenas domingo

- Passe de Visitação

- Ingresso Alambrado Reta de chegada

- Ingresso Alambrado Reta de chegada meia entrada

- Ingresso Alambrado Curva da Vitória

- Ingresso Alambrado Curva da Vitória meia entrada

Todos os ingressos são válidos para os dois dias, exceto os indicados.

Venda virtual e mais detalhes

https://trucknascarbrasilhb20.byinti.com/

Bilheteria física

Sábado: 08h00 as 17h00

Domingo:07h30 às 14h30

Abertura dos portões

12/04 (sábado): 08h00

13/04 (domingo): 07h30

Classificação etária

- Cinco anos;

- Menores de cinco anos não terão acesso ao evento;

- Menores entre cinco e 15 anos só terão acesso acompanhados de responsável legal e de documentos.

Ítens permitidos

- Cinco itens por pessoa, entre eles os industrializados devidamente lacrados, como biscoitos, torradas, barras de cereal, frutas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida;

- Água liberada;

- Guarda-chuva, sombrinha, guarda-sol, cadeiras de praia e tenda de no máximo 3x3 metros.

Ítens proibidos

- Potes e embalagens rígidas;

- Alimentos que representem intuito de comercialização ou que possam representar riscos à segurança;

- Garrafas, latas ou qualquer recipiente perfuro cortante que possa causar dano físico;

- Animais de qualquer espécie e porte;

- Drones.

Importante

As pessoas portadoras de necessidades especiais e/ou com mobilidade reduzida, e seu acompanhante, deverão adquirir ingressos individuais, podendo ser comprados no mesmo pedido. Lembramos que, para a retirada dos ingressos, a pessoa portadora de necessidade especial e seu acompanhante deverão estar juntos, assim como para o acesso ao circuito nos 02 (dois) dias do evento.

Meia Entrada

Confira as leis de meia entrada (Conforme Lei nº 12.933, de 26 dezembro de 2013) identificando quem tem direito ao benefício e os documentos necessários para acesso ao evento.

