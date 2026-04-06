NASCAR Brasil abre temporada em Santa Cruz do Sul; veja horários

A NASCAR Brasil Series dá a largada para a temporada 2026 com uma programação completa e eletrizante na abertura do campeonato, marcada para o próximo final de semana, nos dias 11 e 12 de abril, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul.

O evento contará com duas corridas e estarão no grid 30 pilotos, acelerando pelos 3.351 metros de extensão do circuito com 14 curvas, de altíssima, média e baixa velocidades, inaugurado em 2005.

Serão três dias intensos de atividades, reunindo os principais nomes da categoria em uma agenda que contempla desde o shakedown inicial até as duas corridas oficiais do fim de semana, além de momentos especiais de interação com o público, como visitação aos boxes, drivers parade e grid walk.

Na quinta-feira (09), os pilotos participam do Media Day no período da tarde e depois entram na pista no track walk. A sexta-feira (10) abre os trabalhos com o shakedown e treinos extras, fundamentais para os ajustes iniciais das equipes.

No sábado (11), os pilotos entram em modo competitivo com o classificatório e a Sprint Race, que já entrega emoção em poucas voltas. Já o domingo (12) reserva o ponto alto da etapa, com duas corridas decisivas a partir das 8h30 e 14h00, pódios e ativações que aproximam ainda mais os fãs da experiência NASCAR.

Sexta-feira | 10 de abril

10h00 – 10h40 – Shakedown

12h45 – 13h30 – Treino Extra

16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas)

Sábado | 11 de abril

09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre

12h35 – 13h05 – Classificatório 1

13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas)

Domingo | 12 de abril

08h00 – 08h10 – Warm-up

08h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)

09h00 – Pódio

09h35 – 10h30 – Visitação aos Boxes

09h40 – 10h00 – Drive Parade

13h40 – 14h12 – Grid Walk

14h10 – Hino Nacional

14h20 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)

14h58 – Pódio

FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA

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