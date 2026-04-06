NASCAR Brasil abre temporada em Santa Cruz do Sul; veja horários
Com três dias de atividades na pista, etapa inaugural promete emoção do início ao fim no interior gaúcho
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil Series dá a largada para a temporada 2026 com uma programação completa e eletrizante na abertura do campeonato, marcada para o próximo final de semana, nos dias 11 e 12 de abril, no Autódromo Internacional de Santa Cruz do Sul.
O evento contará com duas corridas e estarão no grid 30 pilotos, acelerando pelos 3.351 metros de extensão do circuito com 14 curvas, de altíssima, média e baixa velocidades, inaugurado em 2005.
Serão três dias intensos de atividades, reunindo os principais nomes da categoria em uma agenda que contempla desde o shakedown inicial até as duas corridas oficiais do fim de semana, além de momentos especiais de interação com o público, como visitação aos boxes, drivers parade e grid walk.
Na quinta-feira (09), os pilotos participam do Media Day no período da tarde e depois entram na pista no track walk. A sexta-feira (10) abre os trabalhos com o shakedown e treinos extras, fundamentais para os ajustes iniciais das equipes.
No sábado (11), os pilotos entram em modo competitivo com o classificatório e a Sprint Race, que já entrega emoção em poucas voltas. Já o domingo (12) reserva o ponto alto da etapa, com duas corridas decisivas a partir das 8h30 e 14h00, pódios e ativações que aproximam ainda mais os fãs da experiência NASCAR.
Sexta-feira | 10 de abril
10h00 – 10h40 – Shakedown
12h45 – 13h30 – Treino Extra
16h25 – 17h10 – 1º Treino Livre (Máx. 18 voltas)
Sábado | 11 de abril
09h15 – 10h00 – 2º Treino Livre
12h35 – 13h05 – Classificatório 1
13h15 – 13h32 – Sprint Race (5 voltas)
Domingo | 12 de abril
08h00 – 08h10 – Warm-up
08h30 – Corrida 1 (23 min + 1 volta)
09h00 – Pódio
09h35 – 10h30 – Visitação aos Boxes
09h40 – 10h00 – Drive Parade
13h40 – 14h12 – Grid Walk
14h10 – Hino Nacional
14h20 – Corrida 2 (30 min + 1 volta)
14h58 – Pódio
FUTURO de VERSTAPPEN, integração com RED BULL, BORTOLETO, SEGURANÇA da F1 e mais | RAFAELA FERREIRA
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
SG28 Racing anuncia chegada à NASCAR Brasil
VÍDEO F1: Bortoleto torce por João Fonseca em partida de tênis em Mônaco
F1: Red Bull tem problemas para equilibrar distribuição de peso
Após problemas na MotoGP, Governo de Goiás inicia obras no asfalto no Autódromo de Goiânia
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários