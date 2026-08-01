Alfredinho Ibiapina vai largar na pole na quinta etapa da NASCAR Brasil, disputada no anel externo de Cuiabá neste fim de semana. O piloto da Full Time foi o mais rápido da sprint race e garantiu a primeira marca do grid para a prova principal na capital mato-grossense.

A classificação

Entrando dois carros por vez na pista, o relógio marcava pouco mais de seis minutos quando uma bandeira vermelha foi acionada, paralisando a classificação, para um ajuste na iluminação da Curva 1 que apagou quase completamente. A pista foi liberada quase dez minutos depois. Gui Backes, Denis Navarro, Vitor Andrade e Bruna Tomaselli retomaram as voltas rápidas.

Na sequência, Gustavo Bandeira, Witold Ramasaukas, Juninho Berlanda e Tatiana Calderón entraram na pista e marcaram seus tempos. Ao fim, Navarro seguia na liderança. Com 25 minutos, Ricardo Zonta e Tiago Camilo se juntaram à disputa e Camilo, mesmo fritando pneus, cravou 1m00s136 e se colocou em terceiro.

A fila seguiu com Gabriel Casagrande e Jorge Martelli - que não conseguiu nem dar a volta de abertura pois o carro parou sozinho na pista. Diferente de Casagrande, que não tomou conhecimento dos tempos feitos anteriormente e 'roubou' o P1 cravando 59s532.

Passados 35 minutos e a 'dupla' Tito Giaffone e Alex Seid foram para suas tentativas. Arthur Gama e Dudes Castroneves vieram logo depois. A diferença entre Gama e Casagrande, após a volta do piloto da Cavaleiro Sports, foi de apenas 0s004.

Cacá Bueno e Alfredinho Ibiapina abriram a reta final da primeira parte da classificação e uma disputa intensa entre pela liderança se formou entre os dois. Bueno passou primeiro, assumindo a 1ª colocação por muito pouco, já que Ibiapina tirou a marca do veterano com uma volta 0s136 mais rápida (59s138).

Murilo Rocha e o vice-líder do campeonato Nicolas Costa entraram na pista. Firás Fahs e Vitor Genz, líder, foram na sequência e o 'Galo', não conseguiu performar bem, tendo apenas o 17º melhor tempo. Galid Osman e Felipinho Tozzo encerraram, com Tozzo rodando sozinho durante a segunda tentativa de volta rápida e acabou atolado.

Por fim, avançaram para a disputa da sprint race: Alfredinho Ibiapina, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Arthur Gama, Nicolas Costa e Murilo Rocha.

A sprint race

Na largada, Ibiapina não deixou Bueno se aproximar para dar o bote e segurou a primeira colocação com firmeza. Duas voltas depois, o piloto da Full Time já tinha aberto uma distância de 0s4 para Bueno.

Na penúltima volta, Casagrande conseguiu colar na traseira de Cacá e começou a a pressionar o representante do Team RC. Contudo, o experiente piloto - andando no vácuo de Alfredinho - conseguiu se defender de Gabriel.

Já na última volta, Casagrande até tentou, mas não conseguiu concluir a manobra e Ibiapina cravou a vitória.

Grid de largada

Pos. Nº Piloto Montadora País Voltas Tempo Total Dif. Gap Melhor Volta BS1 BS2 1 8 ALFREDINHO IBIAPIANA Ford CHA 5 5:02.025 - - 59.094 33.065 25.978 2 0 CACÁ BUENO GM BRA 5 5:02.439 0.414 0.414 59.081 33.035 25.978 3 83 GABRIEL CASAGRANDE GM BRA 5 5:02.627 0.602 0.188 59.016 33.002 25.931 4 9 ARTHUR GAMA GM BRA 5 5:03.115 1.090 0.488 58.978 33.010 25.939 5 69 NICOLAS COSTA GM BRA 5 5:03.374 1.349 0.259 59.055 33.192 25.790 6 55 MURILO ROCHA Ford CHA 5 5:06.280 4.255 2.906 59.362 33.207 26.155 7 5 DENIS NAVARRO GM BRA 3 59.867 0.729 0.047 59.867 33.518 26.349 8 3 FIRAS FAHS GM CHA 3 59.996 0.858 0.129 59.996 33.886 26.110 9 17 JUNINHO BERLANDA Ford CHA 3 1:00.049 0.911 0.053 1:00.049 33.655 26.394 10 90 ALEX SEID GM BRA 3 1:00.097 0.959 0.048 1:00.097 33.817 26.280 11 21 THIAGO CAMILO Ford BRA 3 1:00.136 0.998 0.039 1:00.136 33.263 26.519 12 99 GALID OSMAN GM BRA 3 1:00.146 1.008 0.010 1:00.146 33.738 26.408 13 85 GUSTAVO BANDEIRA GM CHA 3 1:00.184 1.046 0.038 1:00.184 33.847 26.337 14 11 WITOLD RAMASAUSKAS GM CHA 3 1:00.316 1.178 0.132 1:00.316 33.895 26.421 15 57 FELIPE TOZZO GM BRA 2 1:00.370 1.232 0.054 1:00.370 33.409 26.559 16 87 JORGE MARTELLI GM BRA 3 1:00.551 1.413 0.181 1:00.551 33.894 26.657 17 97 BRUNA TOMASELLI Ford CHA 3 1:00.638 1.500 0.087 1:00.638 34.018 26.620 18 15 TITO GIAFFONE Ford CHA 3 1:00.643 1.505 0.005 1:00.643 33.650 26.293 19 28 GUI BACKES Ford CHA 3 1:00.660 1.522 0.017 1:00.660 33.883 26.694 20 46 VITTOR GENZ Ford BRA 3 1:00.712 1.574 0.052 1:00.712 33.900 26.592 21 25 TATIANA CALDERON Ford CHA 3 1:00.826 1.688 0.114 1:00.826 34.190 26.636 22 10 RICARDO ZONTA GM BRA 3 1:00.891 1.753 0.065 1:00.891 34.271 26.620 23 22 VICTOR ANDRADE Ford BRA 3 1:00.933 1.795 0.042 1:00.933 34.150 26.637 24 34 DUDES CASTRONEVES GM CHA 3 1:01.035 1.897 0.102 1:01.035 33.802 26.555

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