NASCAR Brasil: Alfredinho Ibiapina segura Cacá Bueno, vence sprint e larga na pole em Cuiabá
Corrida deste domingo contará com uma hora de duração
Alfredinho Ibiapina vai largar na pole na quinta etapa da NASCAR Brasil, disputada no anel externo de Cuiabá neste fim de semana. O piloto da Full Time foi o mais rápido da sprint race e garantiu a primeira marca do grid para a prova principal na capital mato-grossense.
A classificação
Entrando dois carros por vez na pista, o relógio marcava pouco mais de seis minutos quando uma bandeira vermelha foi acionada, paralisando a classificação, para um ajuste na iluminação da Curva 1 que apagou quase completamente. A pista foi liberada quase dez minutos depois. Gui Backes, Denis Navarro, Vitor Andrade e Bruna Tomaselli retomaram as voltas rápidas.
Na sequência, Gustavo Bandeira, Witold Ramasaukas, Juninho Berlanda e Tatiana Calderón entraram na pista e marcaram seus tempos. Ao fim, Navarro seguia na liderança. Com 25 minutos, Ricardo Zonta e Tiago Camilo se juntaram à disputa e Camilo, mesmo fritando pneus, cravou 1m00s136 e se colocou em terceiro.
A fila seguiu com Gabriel Casagrande e Jorge Martelli - que não conseguiu nem dar a volta de abertura pois o carro parou sozinho na pista. Diferente de Casagrande, que não tomou conhecimento dos tempos feitos anteriormente e 'roubou' o P1 cravando 59s532.
Passados 35 minutos e a 'dupla' Tito Giaffone e Alex Seid foram para suas tentativas. Arthur Gama e Dudes Castroneves vieram logo depois. A diferença entre Gama e Casagrande, após a volta do piloto da Cavaleiro Sports, foi de apenas 0s004.
Cacá Bueno e Alfredinho Ibiapina abriram a reta final da primeira parte da classificação e uma disputa intensa entre pela liderança se formou entre os dois. Bueno passou primeiro, assumindo a 1ª colocação por muito pouco, já que Ibiapina tirou a marca do veterano com uma volta 0s136 mais rápida (59s138).
Murilo Rocha e o vice-líder do campeonato Nicolas Costa entraram na pista. Firás Fahs e Vitor Genz, líder, foram na sequência e o 'Galo', não conseguiu performar bem, tendo apenas o 17º melhor tempo. Galid Osman e Felipinho Tozzo encerraram, com Tozzo rodando sozinho durante a segunda tentativa de volta rápida e acabou atolado.
Por fim, avançaram para a disputa da sprint race: Alfredinho Ibiapina, Cacá Bueno, Gabriel Casagrande, Arthur Gama, Nicolas Costa e Murilo Rocha.
A sprint race
Na largada, Ibiapina não deixou Bueno se aproximar para dar o bote e segurou a primeira colocação com firmeza. Duas voltas depois, o piloto da Full Time já tinha aberto uma distância de 0s4 para Bueno.
Na penúltima volta, Casagrande conseguiu colar na traseira de Cacá e começou a a pressionar o representante do Team RC. Contudo, o experiente piloto - andando no vácuo de Alfredinho - conseguiu se defender de Gabriel.
Já na última volta, Casagrande até tentou, mas não conseguiu concluir a manobra e Ibiapina cravou a vitória.
Grid de largada
|Pos.
|Nº
|Piloto
|Montadora
|País
|Voltas
|Tempo Total
|Dif.
|Gap
|Melhor Volta
|BS1
|BS2
|1
|8
|ALFREDINHO IBIAPIANA
|Ford
|CHA
|5
|5:02.025
|-
|-
|59.094
|33.065
|25.978
|2
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|5
|5:02.439
|0.414
|0.414
|59.081
|33.035
|25.978
|3
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|5
|5:02.627
|0.602
|0.188
|59.016
|33.002
|25.931
|4
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|5
|5:03.115
|1.090
|0.488
|58.978
|33.010
|25.939
|5
|69
|NICOLAS COSTA
|GM
|BRA
|5
|5:03.374
|1.349
|0.259
|59.055
|33.192
|25.790
|6
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|5
|5:06.280
|4.255
|2.906
|59.362
|33.207
|26.155
|7
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|3
|59.867
|0.729
|0.047
|59.867
|33.518
|26.349
|8
|3
|FIRAS FAHS
|GM
|CHA
|3
|59.996
|0.858
|0.129
|59.996
|33.886
|26.110
|9
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|3
|1:00.049
|0.911
|0.053
|1:00.049
|33.655
|26.394
|10
|90
|ALEX SEID
|GM
|BRA
|3
|1:00.097
|0.959
|0.048
|1:00.097
|33.817
|26.280
|11
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|3
|1:00.136
|0.998
|0.039
|1:00.136
|33.263
|26.519
|12
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|3
|1:00.146
|1.008
|0.010
|1:00.146
|33.738
|26.408
|13
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|GM
|CHA
|3
|1:00.184
|1.046
|0.038
|1:00.184
|33.847
|26.337
|14
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|GM
|CHA
|3
|1:00.316
|1.178
|0.132
|1:00.316
|33.895
|26.421
|15
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|BRA
|2
|1:00.370
|1.232
|0.054
|1:00.370
|33.409
|26.559
|16
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|3
|1:00.551
|1.413
|0.181
|1:00.551
|33.894
|26.657
|17
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|3
|1:00.638
|1.500
|0.087
|1:00.638
|34.018
|26.620
|18
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|3
|1:00.643
|1.505
|0.005
|1:00.643
|33.650
|26.293
|19
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|3
|1:00.660
|1.522
|0.017
|1:00.660
|33.883
|26.694
|20
|46
|VITTOR GENZ
|Ford
|BRA
|3
|1:00.712
|1.574
|0.052
|1:00.712
|33.900
|26.592
|21
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|3
|1:00.826
|1.688
|0.114
|1:00.826
|34.190
|26.636
|22
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|3
|1:00.891
|1.753
|0.065
|1:00.891
|34.271
|26.620
|23
|22
|VICTOR ANDRADE
|Ford
|BRA
|3
|1:00.933
|1.795
|0.042
|1:00.933
|34.150
|26.637
|24
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|3
|1:01.035
|1.897
|0.102
|1:01.035
|33.802
|26.555
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