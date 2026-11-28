Com apenas dois pontos de vantagem sobre Witold Ramasauskas na categoria Challenge da NASCAR Brasil, Alfredinho Ibiapina chega à Grande Final da temporada de 2026, em Brasília, ciente de que a velocidade não será o único fator determinante para a conquista do título. O piloto aposta na cautela e na inteligência para administrar a disputa no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet.

“A gente chega com uma vantagem de dois pontos”, disse o piloto com exclusividade ao Motorsport.com. “Preciso marcar meus adversários, sem arriscar muito, fazer uma corrida com cabeça. A gente sabe que o anel externo tem muita troca de posição, então nem sempre o mais rápido vai vencer, muito por conta do vácuo e da dinâmica de relargar lado a lado”.

“Vamos tentar dar o nosso melhor, torcer para que o nosso equipamento possa nos ajudar durante esse fim de semana e que a gente possa, no domingo, estar comemorando o título aqui junto com a equipe.”

Alfredinho também ressaltou a importância de conhecer as características dos adversários para evitar incidentes, especialmente diante da dinâmica das provas disputadas em ovais e anéis externos.

“As últimas corridas da NASCAR têm tido bastante acidentes, principalmente nos ovais e nos anéis externos. É preciso sempre tomar cuidado com quem a gente está ultrapassando ou de quem está se defendendo. Tem que saber a personalidade do outro piloto. Às vezes, um piloto é mais agressivo que o outro.”

“Principalmente em uma decisão de campeonato e quando você chega liderando, aí você tem que tomar o máximo de cuidado e tentar fazer três corridas limpas para conseguir sair com a maior pontuação entre os postulantes ao título. É isso que a gente pretende fazer durante essa final e espero que a gente possa sair com o troféu na nossa mão.”

Os campeões da NASCAR Brasil serão conhecidos neste domingo (29), quando serão disputadas as três últimas corridas da temporada. A primeira terá largada às 9h, enquanto a segunda e a terceira acontecerão em sequência, a partir das 14h.

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