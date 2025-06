A temporada 2025 da NASCAR Brasil tem sido marcada como um dos campeonatos mais equilibrados dos últimos anos. Com quatro etapas já concluídas, a alternância na liderança da classificação geral e da categoria Challenge evidencia o nível técnico das equipes e o equilíbrio entre os dois modelos que protagonizam o grid: o Chevrolet Camaro e o Ford Mustang.

A liderança agora volta para as mãos da Team RC, que assume o topo da tabela em duas frentes: Galid Osman é o novo líder da Geral, enquanto seu companheiro de equipe, Jorge Martelli, aparece como líder da categoria Challenge e vice-líder na classificação Geral, apenas dez pontos atrás de Osman.

Para Galid Osman, a fase atual reflete um trabalho que começa nos treinos. “Acredito que um dos fatores determinantes para estarmos na liderança do campeonato nesse momento seja nossa velocidade nas classificações. Largamos entre os quatro primeiros em três de quatro etapas nesse ano, e isso, acredito que tenha ajudado bastante”, avalia o piloto paulistano, de 39 anos.

Martelli, atual campeão da Challenge, valoriza o momento da equipe e destaca a regularidade como fator chave. “Essa volta à liderança é fruto de consistência e também de saber escolher os momentos certos para ser mais agressivo. O foco tem sido somar pontos em todas as etapas, mas sem abrir mão de brigar por pódios e vitórias”, afirma o piloto catarinense de 37 anos, atualmente radicado em Tapurah (MT).

O campeonato começou com Vitor Genz, da RMattheis, liderando na Geral e Jorge Martelli na classe Challenge. Após Londrina, Jorge assume nas duas tabelas de classificação. Na terceira, em Interlagos, a Full Time reagiu com uma dobradinha de Rubens Barrichello que mudou a ordem momentaneamente. Mas a virada veio em Tarumã, na quarta etapa, onde a Team RC retomou o controle com desempenho sólido e uma estratégia de corrida precisa. Portanto, três das quatro equipes já lideraram a tabela de classificação até aqui.

As dificuldades da primeira metade do campeonato também serviram de aprendizado. “As principais dificuldades foram encontrar o acerto ideal em algumas pistas e lidar com as variações de desempenho entre uma etapa e outra. A categoria é muito equilibrada e qualquer detalhe faz diferença”, explica Martelli.

O entrosamento dentro da equipe tem sido um diferencial apontado por ambos os pilotos. “O ambiente dentro da equipe tanto com o Jorge quanto com os outros pilotos é muito bom. De amizade e união. Sem dúvidas o clima dentro do box ajuda e interfere no resultado final”, destaca Galid.

Martelli reforça: “No Chevrolet Camaro, eu e a equipe temos trabalhado bastante para deixar o carro mais dianteiro, com melhor resposta nas entradas de curva, que é o que combina com meu estilo de pilotagem. O maior acerto técnico até aqui foi justamente esse: encontrar um equilíbrio de suspensão e ajuste de barra que me desse mais confiança nas curvas de baixa e média velocidade”.

Chefe da equipe, Marcel Campos credita o desempenho coletivo à harmonia interna e à eficiência nos bastidores. “Acredito que a harmonia na equipe e os pilotos em busca dos resultados, além do time buscar um aprendizado do carro mais rápido, têm sido essenciais”, afirma. Segundo ele, a Team RC adaptou sua abordagem ao longo do ano: “Nossa tendência foi buscar um ajuste padrão no início, mas ao longo do campeonato vamos adaptando o setup para cada piloto individualmente. Cada piloto é tratado de forma específica, de acordo com seu perfil de pilotagem e o que o carro está pedindo”.

Osman também valoriza o trabalho técnico da equipe. “O carro evoluiu no quesito da montagem. Além disso, o Marcel e os engenheiros conseguiram entender melhor o acerto do carro para cada pista”, comenta. Já Martelli elogia o ambiente e a preparação estratégica do time: “O carro está competitivo, o time vem acertando bem o setup para o meu estilo e o ambiente dentro da Team RC está muito positivo. Isso nos dá tranquilidade para pensar em resultado e seguir evoluindo a cada etapa”.

Com apenas duas etapas restantes no campeonato principal – a tradicional #100miles, marcada para 12 de julho em Cascavel (PR), e a decisiva #matchpoint, no dia 24 de agosto em Mogi Guaçu (SP) – a disputa pelo título segue em aberto. As três provas finais da temporada (Curvelo e duas rodadas extras em Velocitta e Interlagos) fazem parte do campeonato paralelo Special Edition, com características e pontuação distintas. Na somatória após nove etapas, do Campeonato Brasileiro e do Special Edition, serão definidos os campeões do Overall.

Mesmo com os dois pilotos nas posições de ponta, Campos garante que o foco do time continua o mesmo. “De maneira geral a abordagem não muda, sempre estamos em busca de pontos no campeonato e vitórias. Mas é claro que a tensão aumenta”, garante o chefe da escuderia.

Classificação do Campeonato, após final da quarta etapa:

1) #99 Galid Osman, 108 pontos

2) #87 Jorge Martelli, 98

3) #46 Vitor Genz, 94

4) #2 Léo Torres, 94

5) #91 Rubens Barichello, 90

6) #21 Thiago Camilo, 89

7) #22 Victor Andrade, 73

8) #83 Gabriel Casagrande, 72

9) #11 Witold Ramasauskas, 57

10) #8 Alfredinho Ibiapina ®, 54

11) #0 Cacá Bueno, 52

12) #57 Felipe Tozzo, 43

13) #4 Cayan Chianca, 37

14) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 32

15) #16 Antonio Junqueira, 31

16) #28 Gui Backes, 28

17) #37 Raphael Teixeira, 14

18) #15 Tito Giaffone, 14

19) #56 Gabryel Romano, 14

20) #9 Nick Monteiro, 11

21) #88 Beto Monteiro, 10

22) #6 Lourenço Beirão, 8

23) #10 Adalberto Baptista, 7

24) #1 Ricardo Zonta, 3

25) #10 Bruno Baptista, 1

26) #84 Vinicius Canhedo, 1

Classe Challenge

1) #87 Jorge Martelli, 152 pontos

2) #8 Alfredinho Ibiapina, 147

3) #57 Felipe Tozzo, 138

4) #28 Gui Backes , 100

5) #56 Gabryel Romano , 97

6) #15 Tito Giaffone, 80

7) #16 Antonio Junqueira , 74

8) #10 Adalberto Baptista, 66

9) #84 Vinicius Canhedo, 61

10) #9 Nick Monteiro , 60

11) #12 Emerson Reck, 18

12) #78 Léo Yoshii, 16

13) #14 Thiago Lopes, 12

14) #10 Bruno Baptista, 12

15) #39 Marcel Jorand, 7

