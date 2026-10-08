NASCAR Brasil confirma utilização do traçado oval em Chapecó

A NASCAR Brasil Series vai levar o espetáculo dos ovais para Santa Catarina. A categoria definiu que a oitava etapa da temporada 2026, que marca a abertura dos Playoffs, será disputada no traçado oval do Autódromo Internacional de Chapecó, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro.

A decisão leva em consideração a receptividade do público e o sucesso das duas etapas já realizadas em traçados ovais na temporada, Cuiabá e Curvelo. A proposta é manter na reta final do campeonato uma das características que mais aproximam a NASCAR Brasil da identidade da competição norte-americana: corridas de alta velocidade, disputas lado a lado e intensa interação entre os pilotos.

Com confirmação do traçado em Chapecó, a temporada mantém quatro etapas disputadas em configurações de anel externo/oval, considerando Cuiabá, Curvelo, Chapecó e a grande final em Brasília. A alteração ocorre após a saída de Goiânia dessa configuração originalmente prevista para o campeonato.

“A ideia é manter aquilo que funcionou e que o público abraçou. Tivemos experiências muito positivas nos ovais de Cuiabá e Curvelo, com corridas extremamente competitivas e grande repercussão. Com Chapecó no oval, chegamos a quatro etapas nesse conceito ao longo da temporada. Depois de Chapecó, teremos ainda a grande final em Brasília, fechando uma temporada que tem sido marcada pela diversidade de traçados e pelo alto nível de competição”, disse Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil Series.

A etapa de Chapecó terá um significado especial por ser a primeira da fase decisiva do campeonato. Serão três corridas no fim de semana, valendo pontos fundamentais para os pilotos classificados aos Playoffs. Os 12 primeiros colocados da fase regular avançam para a disputa pelo título com 20 pontos de bônus.

Para Gustavo Carvalho, diretor de Marketing da NASCAR Brasil, a escolha também representa uma resposta direta à conexão criada com os fãs durante as etapas em ovais.

“O público pediu, acompanhou, participou e mostrou que gosta muito desse formato de corrida. Então, nada mais natural do que ouvir essa resposta e levar o oval também para Chapecó. Estamos falando de uma etapa muito importante, a abertura dos Playoffs, em um autódromo novo e diante de um público que está recebendo a NASCAR Brasil pela primeira vez. Queremos transformar esse momento em uma grande experiência”, destaca.

A chegada da NASCAR Brasil a Chapecó já havia despertado grande expectativa durante a apresentação do novo autódromo, realizada em agosto, quando pilotos catarinenses da categoria participaram de um evento-teste no local. Depois de Chapecó, a NASCAR Brasil parte para Brasília, em 29 de novembro, para a grande final da temporada 2026, também com três corridas.

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