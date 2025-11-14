Todas as categorias

NASCAR Brasil

NASCAR Brasil anuncia calendário de 2026 e introdução de sistema de playoffs

Próxima temporada marca também a introdução do novo carro da categoria, o RiSE26

Redação Motorsport.com
Editado:
NASCAR Brasil RISE26

A NASCAR Brasil anunciou nesta sexta-feira o calendário da temporada 2026. Serão 12 etapas entre março e novembro com a categoria visitando palcos clássicos do automobilismo nacional, como Interlagos e Goiânia e a introdução de novos palcos como Chapecó, em Santa Catarina, e Cuiabá, no Mato Grosso.

Leia também:

Outra novidade anunciada pela categoria nesta sexta (14) é a introdução do sistema de playoffs, que promete elevar ainda mais o nível de disputa na reta final do campeonato.

Ano de expansão, novos destinos e alta velocidade marcam a temporada 2026 da NASCAR Brasil Series, que terá 21 corridas distribuídas em nove etapas, reforçando o caráter eclético do campeonato e todas realizadas com o novo carro da categoria, o RiSE26.

A abertura está marcada para 15 de março, em palco a ser definido, e a decisão acontecerá em 29 de novembro, no Autódromo de Brasília (DF) — uma das estreias mais aguardadas do calendário e agora confirmada como sede da grande final.

O Autódromo de Interlagos, um dos traçados mais tradicionais do país e que faz parte da história da fundação da competição, abrigará a terceira etapa. Chapecó também incrementa o calendário na segunda etapa.  O oval de Curvelo volta a ser um dos eventos mais aguardados, assim como Goiânia, enquanto Cuiabá e Brasília estreiam com traçados externos inéditos para a categoria.

“A próxima temporada será ainda mais intensa, com corridas em ovais e o novo formato de playoffs, que promete tornar a disputa pelo título mais emocionante do que nunca. Será um ano repleto de velocidade, desafios e grandes momentos, incluindo as novas praças”, destaca Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil.

As etapas especiais, o sistema playoffs e suas atrações serão anunciados em breve. Pilotos poderão competir individualmente ou em duplas, e seis etapas serão realizadas em conjunto com a Copa Truck.

Calendário de 2026 da NASCAR Brasil:

1ª Etapa – 15 de Março – A confirmar

2ª Etapa – 03 de Maio  – Chapecó (SC)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro  – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 30 de Outubro – Cascavel (PR)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

