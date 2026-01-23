Pular para o conteúdo principal

NASCAR Brasil

NASCAR Brasil anuncia ‘Clash’ na abertura de campeonato para inaugurar era RiSE26

Inspirado no formato da NASCAR americana, categoria inova e traz evento para inaugurar temporada

Redação Motorsport.com
Publicado:
Duelo - NASCAR Brasil

Foto de: Divulgacao

A NASCAR Brasil Series inicia a temporada 2026 com uma grande novidade. Nos dias 14 e 15 de março, no Circuito Panamericano Pirelli, em Indaiatuba (SP), a categoria promove um evento especial de pré-temporada que promete agitar o mercado e marcar oficialmente o início de uma nova fase.

Leia também:

A proposta do evento é apresentar, pela primeira vez em pista, o novo carro da NASCAR Brasil, o RiSE26, em um formato inédito, que une competição, entretenimento e experiência. Originalmente prevista como a data de abertura do calendário, a ocasião foi transformada em uma ação estratégica de mercado, ampliando o alcance e o impacto do início da temporada.

Com isso, a NASCAR Brasil passa a contar com 10 eventos ao longo do ano, sendo a primeira etapa oficial do campeonato realizada posteriormente, nos dias 11 e 12 de abril, em Santa Cruz do Sul (RS). O segundo encontro será no dia 3 de maio em Cascavel, na sequência Interlagos (31 de maio), Velocitta (28 de junho), Cuiabá (02 de agosto), Curvelo (20 de setembro), Chapecó (31 de outubro) e por fim, Brasília (29 de novembro).

Emoção na pista e espírito competitivo

Durante o fim de semana, a programação combina sessões de pista e entretenimento. O destaque fica para o domingo, que contará com um desafio especial em formato de duelos, criado para reforçar o caráter de espetáculo e a competitividade que fazem parte do DNA da NASCAR.

Os pilotos disputarão batalhas iniciais de cinco voltas, seguidas por duelos diretos, semifinais e uma final de três voltas, em um modelo criado para gerar disputas diretas em alto nível. Os dois finalistas do Clash serão premiados com troféu e medalha, além de um “boost” extra para a primeira etapa do campeonato, em abril. Além disso, a ordem final do duelo definirá a ordem de saída para o classificatório da abertura da temporada, adicionando ainda mais peso e estratégia ao desafio.

Experiência completa fora da pista

Fora da pista, o evento foi pensado como um grande ponto de encontro do motorsport nacional, reunindo imprensa, pilotos, equipes e patrocinadores em um ambiente de troca, relacionamento e vivência com o novo carro.

A programação poderá incluir experiências exclusivas para patrocinadores, como a Sponsor Driver Experience, além do Media Day oficial da temporada 2026, concentrando a produção de fotos, vídeos e conteúdos institucionais da categoria.

Também está sendo avaliado a produção de talks institucionais, mesas-redondas, ativações de conteúdo, além de gravações de podcasts e conteúdos ao vivo ao longo de todo o fim de semana.

Um novo marco para a NASCAR Brasil

Com o RiSE26 e um evento concebido como uma experiência completa, a NASCAR Brasil reforça sua posição de destaque no mercado nacional e seu compromisso com a inovação. O Duelo consolida o início da temporada 2026 como um marco institucional, conectando performance, mercado, conteúdo e relacionamento em um único movimento.

PROGRAMAÇÃO

Sábado, 14 de março

Sessões de pista focadas em testes e adaptação:

- 4 sessões de 1 hora

- Limite de 15 voltas por carro por sessão

Domingo, 15 de março

- 4 batalhas de 5 voltas (6 carros por bateria)

- 4 duelos de 3 voltas, com os melhores classificados avançando

- 2 semifinais de 3 voltas

- Final de 3 voltas

CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026

Evento Pré temporada – 15 de Março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

