A NASCAR Brasil anunciou nesta quinta-feira (21) parceria com a Greener Tokens para a compensação das emissões de carbono. A iniciativa terá início já na sexta etapa do campeonato, que será disputada neste final de semana, de 22 a 24 de agosto, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).
A Greener Tokens é uma climatech fundada na Suíça, com atuação no Brasil, Estados Unidos e Europa, dedicada a projetos socioambientais viabilizados por créditos de carbono.
“Nosso objetivo é tornar a NASCAR Brasil a primeira competição automobilística do país a neutralizar integralmente suas emissões. Pela primeira vez na história da categoria, todas as emissões de CO₂ das nove etapas e 21 corridas do campeonato serão compensadas, tornando o campeonato oficialmente carbono neutro”, destacou Cláudio Olímpio, CEO e cofundador da Greener Tokens.
Essa conquista só é possível graças à união entre tecnologia e compromisso ambiental. A Greener Tokens lidera a jornada de compensação em parceria com a ZNIT, empresa responsável por calcular, com o uso de inteligência artificial, a pegada de carbono de cada corrida.
“Estamos mapeando todas as fontes de emissão direta e indireta relacionadas às etapas, como consumo de combustíveis, logística e geração de resíduos. Esse levantamento nos permite mensurar com precisão a pegada de carbono de cada evento”, explicou Olímpio.
A Greener utiliza metodologias internacionalmente reconhecidas, como o GHG Protocol e outros padrões globais de mensuração, garantindo que a compensação seja feita com credibilidade e alinhada às melhores práticas do mercado.
A compensação será realizada por meio de créditos de carbono de alta qualidade, gerados pelo Greener Preservation Token (GPT) — ativo digital que apoia a conservação de florestas certificadas, como a Amazônia, além de promover benefícios sociais e ambientais locais. Todo o processo será registrado em blockchain, assegurando rastreabilidade, integridade e transparência.
“Essa parceria reforça a posição da Greener Tokens como protagonista da economia verde e parceira estratégica de grandes marcas que buscam compromissos sustentáveis. Estar junto da NASCAR Brasil amplia nossa presença no esporte e demonstra a relevância da compensação de carbono em eventos de grande impacto, conectando inovação, governança e responsabilidade socioambiental em escala global”, acrescentou Olímpio.
Para a organização da NASCAR Brasil, a sustentabilidade é um valor fundamental. “Com a parceria com a Greener, reforçaremos nosso compromisso em reduzir o impacto ambiental do automobilismo. Desde o início utilizamos etanol nos carros da categoria, e agora damos mais um passo ao neutralizar as emissões de carbono de todo o campeonato”, afirmou Carlos Col, representante da NASCAR Brasil.
Sobre a Greener Tokens
A Greener Tokens é uma empresa suíça com operação no Brasil, Londres, Estados Unidos, especializada na aplicação de tecnologia blockchain para a tokenização de documentos fundiários e ativos ambientais, sempre com base em projetos reais e auditáveis de conservação, regeneração de florestas, economia circular (plásticos), biomassa e outras soluções sustentáveis.
No Brasil, a Greener Tokens já viabilizou a compensação de emissões de carbono para empresas como Olera, Insider , além de eventos de grande porte como a NASCAR Brasil, a Copa Truck, o Taste Festival e o GP São Paulo de Fórmula 1, entre outros.
Sobre a NASCAR Brasil
A NASCAR Brasil, uma das principais categorias do automobilismo nacional, nasceu da união da Sprint Race com a NASCAR, em 2023. A Sprint Race iniciou suas atividades em 2012, em Interlagos (SP), e desde então acumula novidades, incluindo provas internacionais em Homestead e Sebring (EUA) e Rivera (Uruguai).
A temporada 2025 conta com 24 carros, quatro equipes (Full Time Sports, MX Vogel Motorsports, Team RC e RMattheis) e um calendário de nove etapas e 21 corridas, divididas entre o Campeonato Brasileiro e a Special Edition.
As corridas são transmitidas ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e no canal oficial da categoria no YouTube (@NASCARBrasil).
Calendário da temporada 2025 da NASCAR Brasil:
Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS
Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)
Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)
Etapa 4 - 15/06 – Tarumã – Viamão/RS (#inverserace)
Etapa 5 - 12/07 - Cascavel/PR (#100miles / #nightchallenge)
Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)
Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)
Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)
Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)
