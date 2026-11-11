NASCAR Brasil anuncia uso do anel externo para Grande Final em Brasília

A NASCAR Brasil Series chega ao momento mais aguardado da temporada 2026. Nos dias 28 e 29 de novembro, o Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF), recebe a nona e última etapa do campeonato, que definirá os campeões do ano em um cenário especial: o anel externo do circuito, um traçado de alta velocidade que promete elevar ainda mais a intensidade da disputa pelo título.

Com aproximadamente 2.919 metros de extensão e cinco curvas percorridas no sentido horário, o anel externo é conhecido por suas longas retas interligadas por curvas de alta velocidade. Ao deixar de lado o miolo do circuito, o percurso assume uma configuração de ‘quase-oval’, com características que exigem precisão nas tomadas de curva, velocidade e equilíbrio dos carros, além de estratégia das equipes.

A configuração representa um desafio particular para os pilotos da NASCAR Brasil, que terão pela frente um traçado no qual a velocidade e a eficiência aerodinâmica serão fatores importantes para o desempenho. A expectativa é de corridas movimentadas, com disputas por posição e poucas oportunidades para erros.

Título em aberto até a última etapa

A Grande Final chega com uma das disputas mais equilibradas dos últimos anos. Após oito etapas e a conclusão das duas fases dos playoffs, Arthur Gama, da Cavaleiro Sports, lidera a classificação geral com 294 pontos, apenas um à frente de Gabriel Casagrande, da AMattheis Vogel, que soma 293.

Thiago Camilo, da Full Time Sports, ocupa a terceira posição, com 238 pontos, seguido por Vitor Genz, com 202, e Nicolas Costa, com 169. Outros competidores também seguem na disputa por posições importantes na classificação final.

Entre os seis primeiros no Playoff estão Arthur Gama (Chevrolet #9), Gabriel Casagrande (Chevrolet #83), Thiago Camilo (Ford #21), Vitor Genz (Ford #46), Nicolas Costa (Chevrolet #69) e Cacá Bueno (Chevrolet #0).

Brasília será palco da definição dos campeões

Depois de passar por Santa Cruz do Sul, Cascavel, Interlagos, Velocitta, Cuiabá, Londrina, Curvelo e Chapecó, a NASCAR Brasil encerra sua temporada em Brasília, levando ao Distrito Federal a decisão de um campeonato marcado pela competitividade entre pilotos, equipes e as duas montadoras, Chevrolet e Ford.

A Grande Final, nos dias 28 e 29 de novembro, promete fechar o calendário com disputas de alto nível no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet. Com apenas um ponto separando os dois primeiros colocados, cada volta poderá ser decisiva na definição do campeão da NASCAR Brasil Series 2026.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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