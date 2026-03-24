NASCAR Brasil anunciará novo patrocinador durante o CMO Summit 2026
Categoria reforça papel como hub de negócios para marcas e estreita laços com tomadores de decisão no maior encontro de lideranças de marketing do país
A primeira etapa da NASCAR Brasil 2026 será nos dias 11 e 12 de abril
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil Series participará pelo segundo ano consecutivo do CMO Summit, nos dias 25 e 26 de março no Expos Center Norte em São Paulo/SP, um dos principais encontros de marketing e negócios do país, reforçando sua estratégia de posicionar o automobilismo como uma plataforma relevante para construção de marca, geração de negócios e conexão com tomadores de decisão.
A presença no evento faz parte do movimento contínuo da categoria para expandir sua atuação para além dos autódromos, ampliando o conhecimento da marca e se aproximando de executivos responsáveis por investimentos em marketing e patrocínio.
Durante o CMO Summit 2026, a NASCAR Brasil apresenta ao público o RISE26, novo carro da categoria que simboliza a evolução do campeonato em pilares como performance, inovação, segurança e experiência. A iniciativa reforça o momento de crescimento e transformação vivido pela categoria.
Além disso, o evento será palco para o anúncio de um novo patrocinador estratégico, ampliando o portfólio de marcas parceiras e consolidando a NASCAR Brasil como uma das propriedades esportivas que mais cresce no país.
A programação inclui ainda a participação da categoria em um painel que discutirá o papel do esporte na construção de marcas, abordando como projetos de patrocínio podem ir além da exposição e se transformar em plataformas reais de conexão, engajamento e resultado.
“A NASCAR Brasil vem se consolidando como uma plataforma de negócios cada vez mais relevante, capaz de conectar marcas a uma audiência apaixonada e gerar impacto real ao longo de toda a jornada do consumidor. Estar no CMO Summit pelo segundo ano reforça nosso compromisso em dialogar diretamente com os principais tomadores de decisão do mercado”, afirma Thiago Marques, CEO da NASCAR Brasil Series.
“Mais do que presença de marca, acreditamos em projetos que geram valor, constroem relacionamento e entregam resultado. O esporte, quando bem trabalhado, é um dos atalhos mais poderosos para a construção de marca”, completa.
A participação no CMO Summit reforça a estratégia da NASCAR Brasil de marcar presença em ambientes estratégicos de negócios, como forma de ampliar sua relevância, atrair novos parceiros e consolidar o automobilismo como uma plataforma moderna de marketing e relacionamento.
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