A quarta etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil Series será disputada neste final de semana no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), com grandes expectativas para Victor Andrade, um dos nomes em ascensão no grid. O piloto da Full Time vem de um fim de semana marcante em Interlagos, onde subiu ao pódio ao lado dos experientes companheiros de equipe: foi o terceiro colocado, atrás apenas de Rubens Barrichello, que venceu, e Thiago Camilo, segundo colocado.

O desempenho em São Paulo rendeu a Victor elogios públicos de peso — o que, para qualquer piloto jovem, vale tanto quanto uma vitória. “Os meninos se respeitaram. A grande vitória do fim de semana foi do Victor. Ele fez uma corrida de gente grande. Ele está correndo contra dois caras muito grandes no automobilismo, por isso dou ainda mais valor a ele”, afirmou na ocasião Maurício Ferreira, chefe da Full Time, uma das equipes mais fortes do grid.

Já Barrichello não poupou palavras ao comentar o talento do companheiro de box. “Esse menino acelerou muito. Claro que ele estava triste no pódio, mas eu disse que a [vitória] dele está chegando. Ele guia muito. Eu já o conhecia como pessoa – é muito amigo dos meus filhos –, mas ainda não conhecia como piloto. E agora é mais uma barra pesada para o velhinho aqui”, brincou o companheiro de equipe de Andrade. Barrichello, aliás, será ausência na etapa gaúcha – ele irá acompanhar o filho Dudu, que disputa no mesmo fim de semana as 24 Horas de Le Mans, na França.

Victor não escondeu o impacto emocional das palavras do chefe e do companheiro de equipe. “Receber elogios do Mau-Mau e do Rubinho me deixa feliz. O Maurício não é um cara de ficar elogiando. Então quando ele o faz, é de verdade. O Rubinho sempre foi um ídolo para mim – até hoje eu me belisco para acreditar que ele está dividindo o box comigo. Ser elogiado por ele é algo marcante na minha vida, que vou levar para sempre e que vou mostrar para muita gente".

Agora, o desafio em Tarumã envolve mais do que velocidade: a etapa será disputada no formato Inverse Race, em que os seis mais rápidos da classificação invertem suas posições no grid. A classificação, marcada para as 11h40 de sábado, valerá até 25 pontos para o pole position e seguirá pontuação decrescente até o 12º. A ordem de largada da corrida 1 será invertida entre os seis primeiros do Q1, e o mesmo se aplicará à corrida 2 com base no resultado da prova anterior. Serão 75 pontos em jogo no total, válidos para o Campeonato Brasileiro (seis etapas) e para a classificação Overall (nove etapas). Andrade é o sétimo colocado na tabela com 48 pontos. Barrichello é o líder com 94.

“Expectativas altas. Tarumã foi muito bom para mim ano passado. Espero que não seja diferente agora. Estaremos competitivos, estou confiante, o carro está bom. Mesmo com a previsão de chuva, o que torna as corridas um pouco mais imprevisíveis, estamos animados e crentes em um bom desempenho. Vamos para cima”, afirmou o piloto de 21 anos, que em 2024 venceu as duas corridas da etapa gaúcha na classe Challenge, após conquistar a pole e somar todos os pontos possíveis.

A corrida 1 terá transmissão ao vivo pelo canal da NASCAR Brasil no YouTube. A segunda prova, no domingo, também será exibida ao vivo pela RedeTV!.

HORÁRIOS NASCAR BRASIL – TARUMÃ

(Horários podem sofrer alteração sem aviso prévio)

Sexta-feira, 13 de junho

09h50 – Shakedown – NASCAR Brasil

12h25 – Treino Extra – NASCAR Brasil – classe Challenge

15h30 – Treino Oficial – NASCAR Brasil

Sábado, 14 de junho

09h10 – Treino Oficial – NASCAR Brasil

11h40 – Classificação – NASCAR Brasil

15h18 – Corrida 1 – NASCAR Brasil

Domingo, 15 de junho

08h30 – Warm Up – NASCAR Brasil

13h30 – Grid Walk NASCAR Brasil

14h18 – Corrida 2 – NASCAR Brasil

