NASCAR Brasil: Após vitória no Velocitta, Galid Osman busca repetir bons resultados em Cuiabá

Após conquistar sua primeira vitória em 2026 na NASCAR Brasil, no Velocitta, Galid Osman espera repetir o resultado neste fim de semana, em Cuiabá.

O paulistano foi pódio nas duas corridas da última etapa, consagrando seu melhor final de semana na categoria em 2026. Já o companheiro Ricardo Zonta também colaborou com um top 10 na corrida 1, mas não pode completar a segunda por problemas no corpo da borboleta do carro.

Agora, Osman e Zonta tentam replicar os bons momentos com uma prova diferente da categoria. A NASCAR Brasil fará sua estreia em Cuiabá (MT) com um final de semana totalmente noturno, incluindo a “Night Challenge”: duas corridas que totalizam 100 milhas, para concluir as atividades.

O final de semana da NASCAR Brasil contará com dois treinos livres, a classificação na sexta-feira e as duas corridas no sábado. A transmissão será nos canais oficiais da categoria no YouTube.

"Tenho as mesmas expectativas de sempre, mas vindo mais animado após uma vitória e uma pole. Temos tudo para ir muito bem nessa pista nova que estou ansioso para conhecer. Vamos buscar um bom final de semana para entrar de vez na disputa pelo campeonato", disse Galid Osman.

“Estou trabalhando firme para buscar o melhor nível de performance. Neste final de semana, espero fazer corridas limpas e sem incidentes para chegar no máximo que o carro pode me entregar”, completou Ricardo Zonta.

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