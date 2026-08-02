NASCAR Brasil: Arthur Gama celebra superação que o levou à vitória do Night Challenge em Cuiabá

Arthur Gama foi o grande vencedor da Night Challenge da NASCAR Brasil, disputada neste sábado (1º), no Autódromo Internacional do Mato Grosso, em Cuiabá (MT). Após terminar o primeiro estágio na segunda colocação e protagonizar uma corrida marcada por intensas disputas, o piloto da Cavaleiro Sports garantiu a vitória na classificação geral da quinta etapa da temporada 2026.

O primeiro estágio teve vitória de Gabriel Casagrande, seguido por Gama e Murilo Rocha, vencedor entre os competidores da categoria Challenge e responsável também pela melhor volta da prova, com o tempo de 59s768, à média de 171,522 km/h.

Na soma dos dois estágios divididos por um pit stop obrigatório para reabastecimento de 10 minutos, Gama confirmou um excelente desempenho ao longo de toda a Night Challenge e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar após completar 48 voltas em 1h11min32s450. Felipe Tozzo, vencedor da Challenge, terminou em segundo na classificação geral, enquanto Nicolas Costa completou o pódio da NASCAR Brasil.

Emocionado com o resultado, Gama destacou o significado especial da conquista: "Estou muito feliz. Esta vitória é extremamente gratificante e representa a superação de um período desafiador; eu precisava muito deste resultado. Dedico essa conquista a toda a equipe, pois merecíamos este reconhecimento pelo excelente trabalho que temos desenvolvido".

Sobre o resumo da competição, dividida em dois estágios, completou: "Tivemos um ótimo desempenho em ambas às provas, com um segundo e um primeiro lugares, o que é muito positivo para o campeonato. A segunda corrida foi particularmente difícil, marcada por constantes trocas de posição e um nível de competitividade elevado. O fato de ter sido uma disputa tão acirrada torna a vitória ainda mais satisfatória".

A temporada 2026 segue agora para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), que recebe a sexta etapa da NASCAR Brasil Series nos dias 22 e 23 de agosto.

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