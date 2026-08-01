NASCAR Brasil: Arthur Gama 'dá show', barra Felipinho Tozzo e vence corrida noturna em Cuiabá
Piloto da Cavaleiro Sports conseguiu segurar o ímpeto de Felipinho Tozzo na reta final da prova garantindo a vitória
Foto de: Luciano Santos
A corrida noturna da NASCAR Brasil em Cuiabá teve vitória geral de Arthur Gama, seguido por Felipinho Tozzo em segundo lugar e Nicolas Costa completando o pódio. Gabriel Casagrande foi o vencedor do primeiro segmento da Night Challenge no Mato Grosso.
Na categoria Challenge, vitória de Felipinho Tozzo, com Bruna Tomaselli em segundo e Gustavo Bandeira fechou os três primeiros colocados.
A prova disputada em formato 'endurance' contou com dois estágios - que para fins de campeonato serviram como corridas separadas -, um intervalo para reabastecimento e inversão dos seis primeiros colocados para a disputa do segundo segmento.
A corrida
Primeiro estágio
Na largada, Alfredinho Ibiapina conseguiu manter a liderança sem grandes esforços. Antes mesmo da primeira volta ter sido completada, Gabriel Casagrande deu o bote em Cacá Bueno que, pouco depois, também levou o bote de Arthur Gama e Nicolas Costa.
Com quatro minutos de prova, Tito Giaffone saiu da pista e acabou atolado. Antes do safety car ser acionado, Casagrande colocou de lado e ultrapassou Ibiapina assumindo a liderança. Contudo, o piloto da Full Time conseguiu retornar à pista, duas voltas atrás do pelotão.
Na relargada, Bueno passou na zebra e acabou rodando no meio da pista, na tentativa de passar por Cacá, Thiago Camilo acabou acertando o carro do piloto do Team RC e quebrou a suspensão. Duas voltas depois, Gui Backes também passeou pelo lado de fora.
Galid Osman, recebeu uma punição por ter queimado a largada, não pagou e, por isso, foi desclassificado da corrida. A regressiva marcava 47 minutos (17 voltas completadas) quando o safety car voltou a aparecer, desta vez, porque o sistema de iluminação falhou.
Com mais da metade do primeiro estágio feito, Murilo Rocha se apresentou como um dos grandes destaques já se colocando em terceiro lugar. O relógio marcava 35 minutos de regressiva quando Bueno retornou à pista. Um minuto depois, o primeiro estágio chegou ao fim, com vitória de Casagrande, seguido por Arthur Gama e Murilo Rocha.
Vale destacar que a primeira parte da prova foi encerrada sob bandeira amarela e safety car - que já estava presente por mais de 15 minutos. Conforme previsto no regulamento, os pilotos se encaminharam para os boxes para reabastecimento.
Resultado primeiro estágio
|POS
|PIC
|#
|NOME
|EQUIPE
|MODELO
|CLASSE
|VOLTAS
|TEMPO TOTAL
|DIF
|GAP
|ÚLTIMA VOLTA
|MELHOR VOLTA
|PITS
|1
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Vogel
|GM
|BRA
|26
|36:32.025
|—
|—
|Pit Out
|59.287
|1
|2
|2
|9
|ARTHUR GAMA
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|26
|36:34.229
|2.204
|2.204
|Pit Out
|59.452
|1
|3
|1
|55
|MURILO ROCHA
|Full Time
|Ford
|CHA
|26
|36:37.078
|5.053
|2.849
|Pit Out
|58.768
|1
|4
|3
|5
|DENIS NAVARRO
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|26
|36:39.622
|7.597
|2.544
|Pit In
|59.227
|1
|5
|2
|57
|FELIPE TOZZO
|Team RC
|GM
|CHA
|26
|36:42.148
|10.123
|2.526
|Pit Out
|59.847
|1
|6
|4
|87
|JORGE MARTELLI
|Team RC
|GM
|BRA
|26
|36:44.384
|12.359
|2.236
|Pit Out
|59.850
|1
|7
|3
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Full Time
|Ford
|CHA
|26
|36:47.499
|15.474
|3.115
|Pit Out
|59.338
|1
|8
|5
|46
|VITOR GENZ
|Full Time
|Ford
|BRA
|26
|36:49.911
|17.886
|2.412
|Pit Out
|59.791
|1
|9
|4
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|Team RC
|GM
|CHA
|26
|36:52.274
|20.249
|2.363
|Pit Out
|59.659
|1
|10
|5
|34
|DUDES CASTRONEVES
|Pole Motorsport
|GM
|CHA
|26
|36:55.759
|23.734
|3.485
|Pit Out
|59.747
|1
|11
|6
|69
|NICOLAS COSTA
|Vogel
|GM
|BRA
|26
|36:57.456
|25.431
|1.697
|Pit In
|59.561
|1
|12
|6
|3
|FIRÁS FAHS
|Team RC
|GM
|CHA
|26
|37:00.858
|28.833
|3.402
|Pit Out
|59.763
|1
|13
|7
|10
|RICARDO ZONTA
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|26
|37:03.274
|31.249
|2.416
|Pit Out
|59.994
|1
|14
|7
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|Team RC
|GM
|CHA
|26
|37:06.091
|34.066
|2.817
|Pit Out
|59.897
|1
|15
|8
|97
|BRUNA TOMASELLI
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|26
|37:10.718
|38.693
|4.627
|Pit Out
|59.736
|1
|16
|9
|15
|TITO GIAFFONE
|Full Time
|Ford
|CHA
|26
|37:13.014
|40.989
|2.296
|Pit Out
|1:00.206
|1
|17
|10
|25
|TATIANA CALDERON
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|26
|37:17.089
|45.064
|4.075
|Pit Out
|1:00.445
|1
|18
|11
|28
|GUI BACKES
|Vogel
|Ford
|CHA
|26
|37:19.551
|47.526
|2.462
|Pit In
|1:00.687
|3
|19
|12
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Vogel
|Ford
|CHA
|25
|23:13.144
|1 volta
|1 volta
|Pit In
|1:00.138
|1
|20
|8
|22
|VICTOR ANDRADE
|Full Time
|Ford
|BRA
|24
|37:22.427
|2 voltas
|1 volta
|Pit In
|1:00.526
|2
|21
|9
|0
|CACÁ BUENO
|Team RC
|GM
|BRA
|23
|37:26.956
|3 voltas
|1 volta
|Pit In
|59.853
|2
|22
|10
|21
|THIAGO CAMILO
|Full Time
|Ford
|BRA
|22
|16:45.796
|4 voltas
|1 volta
|Pit In
|1:00.022
|1
|23
|11
|90
|ALEX SEID
|Cavaleiro by Pole
|GM
|BRA
|21
|16:08.533
|5 voltas
|1 volta
|Pit In
|1:01.239
|3
|24
|12
|99
|GALID OSMAN
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|20
|19:00.311
|6 voltas
|1 volta
|Pit In
|59.832
|1
Segundo estágio
Com o grid invertido, Jorge Martelli puxou a largada do segundo estágio, mas a vida de Martelli não foi tranquila por muito tempo já que Felipinho Tozzo colou na traseira do carro #87 e começou a insinuar uma ultrapassagem.
Um pouco mais atrás, Witold Ramasaukas passou como uma 'bala' para fora da pista. Algumas curvas depois, Ibiapina, Gama e Casagrande colocaram lado a lado formando uma linha de quatro carros.
A liderança de Jorge Martelli, porém, não durou muito tempo. Gama colocou de lado e ultrapassou, aproveitando o embalo, Ibiapina também fez a manobra e puxou Tozzo. Com isso, a ordem ficou Alfredinho, Felipinho e Arthur.
A briga pelo P1 se tornou intensa no segundo estágio com os sete primeiros colocados andando colados e uma grande pressão de Arthur Gama que se aproveitou do vacilo de Felipinho Tozzo.
Casagrande chegou a ser o quarto líder, mas Tozzo retomou o posto e Gabriel caiu para o meio do pelotão restando oito minutos para o fim. Na sequência, Felipinho deu uma bobeada, escapou da pista e Arthur retomou o P2.
Lá atrás, Casagrande 'sanduichou' Ricardo Zonta, mas acabou tomando um toque de Firás Fahs que estava na outra ponta e rodou no meio da pista. Nicolas Costa, que sofreu no primeiro estágio, escalou o pelotão e restando cinco minutos para o fim, já estava em terceiro lugar.
A disputa pelo vitória ficou entre Tozzo e Gama. Felipinho conseguiu colocar o carro lado a lado com Arthur, fez a ultrapassagem, mas esparramou e a vitória ficou com Arthur Gama.
Resultado
|POS
|PIC
|#
|NOME
|EQUIPE
|MODELO
|CLASSE
|VOLTAS
|TEMPO TOTAL
|DIF
|GAP
|ÚLTIMA VOLTA
|MELHOR VOLTA
|PITS
|1
|1
|9
|ARTHUR GAMA
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|48
|1:11:32.450
|—
|—
|59.891
|59.156
|1
|2
|1
|57
|FELIPE TOZZO
|Team RC
|GM
|CHA
|48
|1:11:33.189
|0.739
|0.739
|1:00.300
|58.780
|1
|3
|2
|69
|NICOLAS COSTA
|Vogel
|GM
|BRA
|48
|1:11:35.123
|2.673
|1.934
|59.251
|58.947
|1
|4
|2
|97
|BRUNA TOMASELLI
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|48
|1:11:36.568
|4.118
|1.445
|59.954
|58.823
|1
|5
|3
|46
|VITOR GENZ
|Full Time
|Ford
|BRA
|48
|1:11:36.773
|4.323
|0.205
|59.998
|58.903
|1
|6
|4
|87
|JORGE MARTELLI
|Team RC
|GM
|BRA
|48
|1:11:37.065
|4.615
|0.292
|1:00.908
|58.835
|1
|7
|3
|85
|GUSTAVO BANDEIRA
|Team RC
|GM
|CHA
|48
|1:11:37.627
|5.177
|0.562
|1:00.084
|58.939
|1
|8
|5
|22
|VICTOR ANDRADE
|Full Time
|Ford
|BRA
|48
|1:11:40.725
|8.275
|3.098
|59.757
|59.361
|2
|9
|4
|25
|TATIANA CALDERON
|SG28 by Pole
|Ford
|CHA
|48
|1:11:41.325
|8.875
|0.600
|59.737
|59.246
|1
|10
|5
|28
|GUI BACKES
|Vogel
|Ford
|CHA
|48
|1:11:41.623
|9.173
|0.298
|1:00.315
|59.201
|3
|11
|6
|15
|TITO GIAFFONE
|Full Time
|Ford
|CHA
|48
|1:11:43.197
|10.747
|1.574
|59.470
|59.344
|1
|12
|6
|0
|CACÁ BUENO
|Team RC
|GM
|BRA
|48
|1:11:46.989
|14.539
|3.792
|1:01.065
|59.512
|2
|13
|7
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Vogel
|Ford
|CHA
|48
|1:11:49.169
|16.719
|2.180
|1:00.665
|59.468
|1
|14
|7
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|Vogel
|GM
|BRA
|48
|1:12:08.872
|36.422
|19.703
|59.639
|59.287
|1
|15
|8
|11
|WITOLD RAMASAUSKAS
|Team RC
|GM
|CHA
|47
|1:11:15.339
|1 volta
|1 volta
|1:00.096
|59.659
|1
|16
|9
|3
|FIRÁS FAHS
|Team RC
|GM
|CHA
|47
|1:11:15.908
|1 volta
|0.569
|59.636
|59.048
|2
|17
|10
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Full Time
|Ford
|CHA
|47
|1:11:17.859
|1 volta
|1.951
|Pit In
|58.996
|2
|18
|11
|34
|DUDES CASTRONEVES
|Pole Motorsport
|GM
|CHA
|45
|1:11:09.083
|3 voltas
|2 voltas
|59.704
|59.704
|2
|19
|8
|10
|RICARDO ZONTA
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|42
|1:06:57.322
|6 voltas
|3 voltas
|Pit In
|59.327
|2
|20
|12
|55
|MURILO ROCHA
|Full Time
|Ford
|CHA
|37
|1:01:01.091
|11 voltas
|5 voltas
|Pit In
|58.768
|2
|21
|9
|5
|DENIS NAVARRO
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|36
|1:00:54.607
|12 voltas
|1 volta
|Pit In
|59.094
|2
|22
|—
|99
|GALID OSMAN
|Cavaleiro Sports
|GM
|BRA
|35
|59:27.386
|13 voltas
|1 volta
|Pit In
|59.832
|2
|23
|—
|90
|ALEX SEID
|Cavaleiro by Pole
|GM
|BRA
|25
|16:08.533
|23 voltas
|10 voltas
|Pit In
|1:01.239
|3
|24
|—
|21
|THIAGO CAMILO
|Full Time
|Ford
|BRA
|25
|16:45.796
|23 voltas
|37.263
|Pit In
|1:00.022
|1
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