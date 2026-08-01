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Relato da corrida
NASCAR Brasil Cuiabá

NASCAR Brasil: Arthur Gama 'dá show', barra Felipinho Tozzo e vence corrida noturna em Cuiabá

Piloto da Cavaleiro Sports conseguiu segurar o ímpeto de Felipinho Tozzo na reta final da prova garantindo a vitória

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Arthur Gama; Cavaleiro Sports

Foto de: Luciano Santos

A corrida noturna da NASCAR Brasil em Cuiabá teve vitória geral de Arthur Gama, seguido por Felipinho Tozzo em segundo lugar e Nicolas Costa completando o pódio. Gabriel Casagrande foi o vencedor do primeiro segmento da Night Challenge no Mato Grosso. 

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Na categoria Challenge, vitória de Felipinho Tozzo, com Bruna Tomaselli em segundo e Gustavo Bandeira fechou os três primeiros colocados. 

A prova disputada em formato 'endurance' contou com dois estágios - que para fins de campeonato serviram como corridas separadas -, um intervalo para reabastecimento e inversão dos seis primeiros colocados para a disputa do segundo segmento. 

A corrida

Primeiro estágio

Na largada, Alfredinho Ibiapina conseguiu manter a liderança sem grandes esforços. Antes mesmo da primeira volta ter sido completada, Gabriel Casagrande deu o bote em Cacá Bueno que, pouco depois, também levou o bote de Arthur Gama e Nicolas Costa

Com quatro minutos de prova, Tito Giaffone saiu da pista e acabou atolado. Antes do safety car ser acionado, Casagrande colocou de lado e ultrapassou Ibiapina assumindo a liderança. Contudo, o piloto da Full Time conseguiu retornar à pista, duas voltas atrás do pelotão. 

 

Na relargada, Bueno passou na zebra e acabou rodando no meio da pista, na tentativa de passar por Cacá, Thiago Camilo acabou acertando o carro do piloto do Team RC e quebrou a suspensão. Duas voltas depois, Gui Backes também passeou pelo lado de fora.

Galid Osman, recebeu uma punição por ter queimado a largada, não pagou e, por isso, foi desclassificado da corrida. A regressiva marcava 47 minutos (17 voltas completadas) quando o safety car voltou a aparecer, desta vez, porque o sistema de iluminação falhou. 

 

Com mais da metade do primeiro estágio feito, Murilo Rocha se apresentou como um dos grandes destaques já se colocando em terceiro lugar. O relógio marcava 35 minutos de regressiva quando Bueno retornou à pista. Um minuto depois, o primeiro estágio chegou ao fim, com vitória de Casagrande, seguido por Arthur Gama e Murilo Rocha. 

Vale destacar que a primeira parte da prova foi encerrada sob bandeira amarela e safety car - que já estava presente por mais de 15 minutos. Conforme previsto no regulamento, os pilotos se encaminharam para os boxes para reabastecimento. 

Resultado primeiro estágio

POS PIC # NOME EQUIPE MODELO CLASSE VOLTAS TEMPO TOTAL DIF GAP ÚLTIMA VOLTA MELHOR VOLTA PITS
1 1 83 GABRIEL CASAGRANDE Vogel GM BRA 26 36:32.025 Pit Out 59.287 1
2 2 9 ARTHUR GAMA Cavaleiro Sports GM BRA 26 36:34.229 2.204 2.204 Pit Out 59.452 1
3 1 55 MURILO ROCHA Full Time Ford CHA 26 36:37.078 5.053 2.849 Pit Out 58.768 1
4 3 5 DENIS NAVARRO Cavaleiro Sports GM BRA 26 36:39.622 7.597 2.544 Pit In 59.227 1
5 2 57 FELIPE TOZZO Team RC GM CHA 26 36:42.148 10.123 2.526 Pit Out 59.847 1
6 4 87 JORGE MARTELLI Team RC GM BRA 26 36:44.384 12.359 2.236 Pit Out 59.850 1
7 3 8 ALFREDINHO IBIAPINA Full Time Ford CHA 26 36:47.499 15.474 3.115 Pit Out 59.338 1
8 5 46 VITOR GENZ Full Time Ford BRA 26 36:49.911 17.886 2.412 Pit Out 59.791 1
9 4 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC GM CHA 26 36:52.274 20.249 2.363 Pit Out 59.659 1
10 5 34 DUDES CASTRONEVES Pole Motorsport GM CHA 26 36:55.759 23.734 3.485 Pit Out 59.747 1
11 6 69 NICOLAS COSTA Vogel GM BRA 26 36:57.456 25.431 1.697 Pit In 59.561 1
12 6 3 FIRÁS FAHS Team RC GM CHA 26 37:00.858 28.833 3.402 Pit Out 59.763 1
13 7 10 RICARDO ZONTA Cavaleiro Sports GM BRA 26 37:03.274 31.249 2.416 Pit Out 59.994 1
14 7 85 GUSTAVO BANDEIRA Team RC GM CHA 26 37:06.091 34.066 2.817 Pit Out 59.897 1
15 8 97 BRUNA TOMASELLI SG28 by Pole Ford CHA 26 37:10.718 38.693 4.627 Pit Out 59.736 1
16 9 15 TITO GIAFFONE Full Time Ford CHA 26 37:13.014 40.989 2.296 Pit Out 1:00.206 1
17 10 25 TATIANA CALDERON SG28 by Pole Ford CHA 26 37:17.089 45.064 4.075 Pit Out 1:00.445 1
18 11 28 GUI BACKES Vogel Ford CHA 26 37:19.551 47.526 2.462 Pit In 1:00.687 3
19 12 17 JUNINHO BERLANDA Vogel Ford CHA 25 23:13.144 1 volta 1 volta Pit In 1:00.138 1
20 8 22 VICTOR ANDRADE Full Time Ford BRA 24 37:22.427 2 voltas 1 volta Pit In 1:00.526 2
21 9 0 CACÁ BUENO Team RC GM BRA 23 37:26.956 3 voltas 1 volta Pit In 59.853 2
22 10 21 THIAGO CAMILO Full Time Ford BRA 22 16:45.796 4 voltas 1 volta Pit In 1:00.022 1
23 11 90 ALEX SEID Cavaleiro by Pole GM BRA 21 16:08.533 5 voltas 1 volta Pit In 1:01.239 3
24 12 99 GALID OSMAN Cavaleiro Sports GM BRA 20 19:00.311 6 voltas 1 volta Pit In 59.832 1

Segundo estágio

Com o grid invertido, Jorge Martelli puxou a largada do segundo estágio, mas a vida de Martelli não foi tranquila por muito tempo já que Felipinho Tozzo colou na traseira do carro #87 e começou a insinuar uma ultrapassagem. 

Um pouco mais atrás, Witold Ramasaukas passou como uma 'bala' para fora da pista. Algumas curvas depois, Ibiapina, Gama e Casagrande colocaram lado a lado formando uma linha de quatro carros. 

 

A liderança de Jorge Martelli, porém, não durou muito tempo. Gama colocou de lado e ultrapassou, aproveitando o embalo, Ibiapina também fez  a manobra e puxou Tozzo. Com isso, a ordem ficou Alfredinho, Felipinho e Arthur. 

A briga pelo P1 se tornou intensa no segundo estágio com os sete primeiros colocados andando colados e uma grande pressão de Arthur Gama que se aproveitou  do vacilo de Felipinho Tozzo. 

 

Casagrande chegou a ser o quarto líder, mas Tozzo retomou o posto e Gabriel caiu para o meio do pelotão restando oito minutos para o fim. Na sequência, Felipinho deu uma bobeada, escapou da pista e Arthur retomou o P2. 

Lá atrás, Casagrande 'sanduichou' Ricardo Zonta, mas acabou tomando um toque de Firás Fahs que estava na outra ponta e rodou no meio da pista. Nicolas Costa, que sofreu no primeiro estágio, escalou o pelotão e restando cinco minutos para o fim, já estava em terceiro lugar. 

 

A disputa pelo vitória ficou entre Tozzo e Gama. Felipinho conseguiu colocar o carro lado a lado com Arthur, fez a ultrapassagem, mas esparramou e a vitória ficou com Arthur Gama.

Resultado

POS PIC # NOME EQUIPE MODELO CLASSE VOLTAS TEMPO TOTAL DIF GAP ÚLTIMA VOLTA MELHOR VOLTA PITS
1 1 9 ARTHUR GAMA Cavaleiro Sports GM BRA 48 1:11:32.450 59.891 59.156 1
2 1 57 FELIPE TOZZO Team RC GM CHA 48 1:11:33.189 0.739 0.739 1:00.300 58.780 1
3 2 69 NICOLAS COSTA Vogel GM BRA 48 1:11:35.123 2.673 1.934 59.251 58.947 1
4 2 97 BRUNA TOMASELLI SG28 by Pole Ford CHA 48 1:11:36.568 4.118 1.445 59.954 58.823 1
5 3 46 VITOR GENZ Full Time Ford BRA 48 1:11:36.773 4.323 0.205 59.998 58.903 1
6 4 87 JORGE MARTELLI Team RC GM BRA 48 1:11:37.065 4.615 0.292 1:00.908 58.835 1
7 3 85 GUSTAVO BANDEIRA Team RC GM CHA 48 1:11:37.627 5.177 0.562 1:00.084 58.939 1
8 5 22 VICTOR ANDRADE Full Time Ford BRA 48 1:11:40.725 8.275 3.098 59.757 59.361 2
9 4 25 TATIANA CALDERON SG28 by Pole Ford CHA 48 1:11:41.325 8.875 0.600 59.737 59.246 1
10 5 28 GUI BACKES Vogel Ford CHA 48 1:11:41.623 9.173 0.298 1:00.315 59.201 3
11 6 15 TITO GIAFFONE Full Time Ford CHA 48 1:11:43.197 10.747 1.574 59.470 59.344 1
12 6 0 CACÁ BUENO Team RC GM BRA 48 1:11:46.989 14.539 3.792 1:01.065 59.512 2
13 7 17 JUNINHO BERLANDA Vogel Ford CHA 48 1:11:49.169 16.719 2.180 1:00.665 59.468 1
14 7 83 GABRIEL CASAGRANDE Vogel GM BRA 48 1:12:08.872 36.422 19.703 59.639 59.287 1
15 8 11 WITOLD RAMASAUSKAS Team RC GM CHA 47 1:11:15.339 1 volta 1 volta 1:00.096 59.659 1
16 9 3 FIRÁS FAHS Team RC GM CHA 47 1:11:15.908 1 volta 0.569 59.636 59.048 2
17 10 8 ALFREDINHO IBIAPINA Full Time Ford CHA 47 1:11:17.859 1 volta 1.951 Pit In 58.996 2
18 11 34 DUDES CASTRONEVES Pole Motorsport GM CHA 45 1:11:09.083 3 voltas 2 voltas 59.704 59.704 2
19 8 10 RICARDO ZONTA Cavaleiro Sports GM BRA 42 1:06:57.322 6 voltas 3 voltas Pit In 59.327 2
20 12 55 MURILO ROCHA Full Time Ford CHA 37 1:01:01.091 11 voltas 5 voltas Pit In 58.768 2
21 9 5 DENIS NAVARRO Cavaleiro Sports GM BRA 36 1:00:54.607 12 voltas 1 volta Pit In 59.094 2
22 99 GALID OSMAN Cavaleiro Sports GM BRA 35 59:27.386 13 voltas 1 volta Pit In 59.832 2
23 90 ALEX SEID Cavaleiro by Pole GM BRA 25 16:08.533 23 voltas 10 voltas Pit In 1:01.239 3
24 21 THIAGO CAMILO Full Time Ford BRA 25 16:45.796 23 voltas 37.263 Pit In 1:00.022 1

 

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