NASCAR Brasil: Arthur Gama é campeão da temporada de 2026; Cacá Bueno e Casagrande vencem provas 2 e 3
Na categoria Challenge, o título ficou com Alfredinho Ibiapina
Arthur Gama
Foto de: Luciano Santos
Arthur Gama é o novo campeão da NASCAR Brasil. O piloto da Cavaleiro Sports administrou bem os resultados nas corridas 2 e 3 deste domingo e superou Gabriel Casagrande na tabela do campeonato.
As corridas 2 e 3 foram vencidas por Cacá Bueno e Casagrande, respectivamente. Gama conseguiu a quarta e oitava posições.
Na categoria Challenge, Alfredinho Ibiapina se consagrou, após batalha com Witold Ramasauskas e Murilo Rocha.
Corrida 2
Alfredinho Ibiapina foi o pole da corrida e se manteve à frente na primeira volta. Na segunda volta, Felipinho Tozzo e Bruna Tomaselli se 'encontraram' com a piloto da SG28 levando a pior, trazendo o primeiro safety car na prova.
Com 17 minutos para o final, a corrida foi reiniciada e Cacá Bueno subiu para a liderança, após relargar da P4.
Thiago Camilo chegava ao quinto lugar, após o reinício, após largar da 13ª posição. Enquanto isso, Cacá conseguia abrir vantagem superior a um segundo e meio sobre Sérgio Ramalho.
Aos poucos, Ramalho se aproximava de Cacá, mas o piloto carioca deu a resposta com a melhor volta da corrida.
Casagrande também avançava nos minutos finais, chegando ao quinto lugar após superar Vitor Genz.
Mais adiante, Ramalho voltou a pressionar Cacá, no que poderia ser uma disputa emocionantes nas voltas finais.
A caixa de brita da curva zero fez mais uma vítima quando restavam menos de 2 minutos para o fim, Alex Seid.
Com isso, Cacá Bueno confirmou a vitória da corrida 2, seguido por Sérgio Ramalho, Gui Backes, Arthur Gama, Gabriel Casagrande e Alfredinho Ibiapina, fechando os dois primeiros.
Com esses resultados, Gama precisaria de apenas dois pontos para garantir o título.
Corrida 3
Murilo Rocha foi o pole e segurou o ímpeto de Casagrande na primeira volta. Gama era o terceiro e também não dava vida fácil ao piloto da A. Mattheis Vogel.
Mas depois, quando restavam 19 minutos, Casagrande assumiu a liderança. Cacá Bueno avançava e era o terceiro colocado, após manobra sobre Gama.
Mas os dois acabaram se tocando, com Cacá levando a pior. O Capô do carro #0 foi para os ares e ele perdeu posições. Gama também caiu para a P6.
Quem se aproveitou disso tudo foi Thiago Camilo, que avançou a ponto de chegar à liderança.
Faltando 13 minutos, Felipinho Tozzo saiu da pista, ficou preso na brita, e trouxe o safety car.
Camilo e Casagrande dividiram a primeira fila na relargada quando restavam menos de 9 minutos, com Thiago levando a melhor.
Mas ainda na primeira volta após o reinício, Gui Backes foi para a brita, trazendo nova intervenção do safety car.
A relargada foi autorizada com dois minutos e Casagrande conseguiu chegar à liderança. Além dele, Sérgio Ramalho tomou a P2.
Casagrande confirmou a vitória e Arthur Gama conquistou o título com o oitavo lugar.
Resultados
Corrida 2
|Pos
|No. Piloto
|Cat
|Dif.
|1
|0
|CACÁ BUENO
|BRA
|2
|85
|SERGIO RAMALHO /G BANDEIRA
|BRA
|1,990
|3
|28
|GUI BACKES
|CHA
|3,359
|4
|9
|ARTHUR GAMA
|BRA
|4,131
|5
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|BRA
|5,898
|6
|55
|MURILO ROCHA
|CHA
|7,087
|7
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|CHA
|8,048
|8
|21
|THIAGO CAMILO
|BRA
|9,263
|9
|34
|DUDES CASTRONEVES
|CHA
|11,150
|10
|11
|W RAMASAUSKAS /L FORESTI
|CHA
|12,420
|11
|10
|RICARDO ZONTA
|BRA
|13,404
|12
|99
|GALID OSMAN
|BRA
|14,471
|13
|7
|RAFAELA FERREIRA
|CHA
|15,057
|14
|13
|THOMAS KRASONIS
|CHA
|15,121
|15
|25
|TATIANA CALDERON
|CHA
|15,947
|16
|90
|ALEX SEID /R MAURICIO
|BRA
|3 Laps
|17
|15
|TITO GIAFFONE
|CHA
|3 Laps
|18
|87
|JORGE MARTELLI
|BRA
|4 Laps
|19
|97
|BRUNA TOMASELLI
|CHA
|4 Laps
|20
|46
|VITOR GENZ
|BRA
|6 Laps
Corrida 3
|Pos
|No.
|Piloto
|Cat
|Dif.
|1
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|BRA
|2
|85
|SERGIO RAMALHO /G BANDEIRA
|BRA
|0,468
|3
|21
|THIAGO CAMILO
|BRA
|1,030
|4
|25
|TATIANA CALDERON
|CHA
|1,387
|5
|55
|MURILO ROCHA
|CHA
|1,698
|6
|10
|RICARDO ZONTA
|BRA
|2,689
|7
|9
|ARTHUR GAMA
|BRA
|3,232
|8
|99
|GALID OSMAN
|BRA
|3,597
|9
|17
|JUNINHO BERLANDA
|CHA
|4,546
|10
|13
|THOMAS KRASONIS
|CHA
|4,635
|11
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|CHA
|8,771
|12
|97
|BRUNA TOMASELLI
|CHA
|9,020
|13
|7
|RAFAELA FERREIRA
|CHA
|14,455
|14
|46
|VITOR GENZ
|BRA
|15,712
|15
|87
|JORGE MARTELLI
|BRA
|20,580
|16
|11
|W RAMASAUSKAS /L FORESTI
|CHA
|22,825
|17
|0
|CACÁ BUENO
|BRA
|2 Laps
|18
|57
|FELIPE TOZZO
|CHA
|2 Laps
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