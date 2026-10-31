Fim dos treinos da NASCAR Brasil em Chapecó! A última sessão aconteceu na manhã deste sábado e a liderança geral ficou com Arthur Gama, piloto da Cavaleiro Sports, que cravou o tempo de 37s360.

Invertendo a ordem da sexta-feira, o primeiro grupo à pista foi o das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A. Mattheis Vogel. O treino seguia tranquilo, mas restando menos de três minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada por conta de Denis Navarro. Por conta disso, a sessão acabou sendo encerrada antes do cronômetro zerar. A liderança ficou com Arthur Gama, da Cavaleiro Sports, com tempo de 37s360, seguido por Gabriel Casagrande e Gui Backes.

O segundo segmento foi destinado as equipes Team RC e Full Time. A liderança do 'turno' ficou com Felipe Tozzo, do Team RC, e o tempo de 37s490, seguido por Cacá Bueno e Jorge Martelli.

Resultado

Pos No. Nome Modelo Classe Melhor Tempo (geral) Diff Gap Na Sessão 1 9 Arthur Gama GM BRA 37.360 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 2 83 Gabriel Casagrande GM BRA 37.398 0.038 0.038 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 3 28 Gui Backes Ford CHA 37.433 0.073 0.035 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 4 90 Ricardo Mauricio GM BRA 37.466 0.106 0.033 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 5 57 Felipe Tozzo GM CHA 37.490 0.130 0.024 Treino 2 RC/FullTime 6 0 Cacá Bueno GM BRA 37.583 0.223 0.093 Treino 2 RC/FullTime 7 87 Jorge Martelli GM CHA 37.607 0.247 0.024 Treino 2 RC/FullTime 8 25 Tatiana Calderon Ford CHA 37.642 0.282 0.035 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 9 15 Tito Giaffone Ford CHA 37.656 0.296 0.014 Treino 2 RC/FullTime 10 55 Murilo Rocha Ford CHA 37.662 0.302 0.006 Treino 2 RC/FullTime 11 27 Sergio Ramalho GM BRA 37.691 0.331 0.029 Treino 2 RC/FullTime 12 11 Witold Ramasauskas GM CHA 37.700 0.340 0.009 Treino 2 RC/FullTime 13 17 Juninho Berlanda Ford CHA 37.721 0.361 0.021 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 14 97 Bruna Tomaselli Ford CHA 37.851 0.491 0.130 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 15 8 Alfredinho Ibiapina Ford CHA 37.883 0.523 0.032 Treino 2 RC/FullTime 16 3 Firás Fahs GM CHA 37.939 0.579 0.056 Treino 2 RC/FullTime 17 10 Ricardo Zonta GM BRA 37.960 0.600 0.021 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 18 34 Dudes Castroneves GM BRA 37.974 0.614 0.014 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 19 7 Rafaela Ferreira Ford CHA 38.040 0.680 0.066 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 20 21 Thiago Camilo Ford BRA 38.185 0.825 0.145 Treino 2 RC/FullTime 21 13 Thomas Krasonis GM CHA 38.192 0.832 0.007 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 22 72 Antonella Bassani Ford CHA 38.299 0.939 0.107 Treino 2 RC/FullTime 23 5 Denis Navarro GM BRA 38.369 1.009 0.070 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis 24 46 Vitor Genz Ford BRA 38.875 1.515 0.506 Treino 2 RC/FullTime 25 99 Galid Osman GM BRA 42.202 4.842 3.327 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis

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