NASCAR Brasil: Arthur Gama encerra treinos em Chapecó na liderança
Classificatório acontece na tarde deste sábado
Arthur Gama; Cavaleiro Sports
Foto de: Divulgacao
Fim dos treinos da NASCAR Brasil em Chapecó! A última sessão aconteceu na manhã deste sábado e a liderança geral ficou com Arthur Gama, piloto da Cavaleiro Sports, que cravou o tempo de 37s360.
Invertendo a ordem da sexta-feira, o primeiro grupo à pista foi o das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A. Mattheis Vogel. O treino seguia tranquilo, mas restando menos de três minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada por conta de Denis Navarro. Por conta disso, a sessão acabou sendo encerrada antes do cronômetro zerar. A liderança ficou com Arthur Gama, da Cavaleiro Sports, com tempo de 37s360, seguido por Gabriel Casagrande e Gui Backes.
O segundo segmento foi destinado as equipes Team RC e Full Time. A liderança do 'turno' ficou com Felipe Tozzo, do Team RC, e o tempo de 37s490, seguido por Cacá Bueno e Jorge Martelli.
Resultado
|Pos
|No.
|Nome
|Modelo
|Classe
|Melhor Tempo (geral)
|Diff
|Gap
|Na Sessão
|1
|9
|Arthur Gama
|GM
|BRA
|37.360
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|2
|83
|Gabriel Casagrande
|GM
|BRA
|37.398
|0.038
|0.038
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|3
|28
|Gui Backes
|Ford
|CHA
|37.433
|0.073
|0.035
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|4
|90
|Ricardo Mauricio
|GM
|BRA
|37.466
|0.106
|0.033
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|5
|57
|Felipe Tozzo
|GM
|CHA
|37.490
|0.130
|0.024
|Treino 2 RC/FullTime
|6
|0
|Cacá Bueno
|GM
|BRA
|37.583
|0.223
|0.093
|Treino 2 RC/FullTime
|7
|87
|Jorge Martelli
|GM
|CHA
|37.607
|0.247
|0.024
|Treino 2 RC/FullTime
|8
|25
|Tatiana Calderon
|Ford
|CHA
|37.642
|0.282
|0.035
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|9
|15
|Tito Giaffone
|Ford
|CHA
|37.656
|0.296
|0.014
|Treino 2 RC/FullTime
|10
|55
|Murilo Rocha
|Ford
|CHA
|37.662
|0.302
|0.006
|Treino 2 RC/FullTime
|11
|27
|Sergio Ramalho
|GM
|BRA
|37.691
|0.331
|0.029
|Treino 2 RC/FullTime
|12
|11
|Witold Ramasauskas
|GM
|CHA
|37.700
|0.340
|0.009
|Treino 2 RC/FullTime
|13
|17
|Juninho Berlanda
|Ford
|CHA
|37.721
|0.361
|0.021
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|14
|97
|Bruna Tomaselli
|Ford
|CHA
|37.851
|0.491
|0.130
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|15
|8
|Alfredinho Ibiapina
|Ford
|CHA
|37.883
|0.523
|0.032
|Treino 2 RC/FullTime
|16
|3
|Firás Fahs
|GM
|CHA
|37.939
|0.579
|0.056
|Treino 2 RC/FullTime
|17
|10
|Ricardo Zonta
|GM
|BRA
|37.960
|0.600
|0.021
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|18
|34
|Dudes Castroneves
|GM
|BRA
|37.974
|0.614
|0.014
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|19
|7
|Rafaela Ferreira
|Ford
|CHA
|38.040
|0.680
|0.066
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|20
|21
|Thiago Camilo
|Ford
|BRA
|38.185
|0.825
|0.145
|Treino 2 RC/FullTime
|21
|13
|Thomas Krasonis
|GM
|CHA
|38.192
|0.832
|0.007
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|22
|72
|Antonella Bassani
|Ford
|CHA
|38.299
|0.939
|0.107
|Treino 2 RC/FullTime
|23
|5
|Denis Navarro
|GM
|BRA
|38.369
|1.009
|0.070
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
|24
|46
|Vitor Genz
|Ford
|BRA
|38.875
|1.515
|0.506
|Treino 2 RC/FullTime
|25
|99
|Galid Osman
|GM
|BRA
|42.202
|4.842
|3.327
|Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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