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NASCAR Brasil Chapecó

NASCAR Brasil: Arthur Gama encerra treinos em Chapecó na liderança

Classificatório acontece na tarde deste sábado

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
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Arthur Gama; Cavaleiro Sports

Arthur Gama; Cavaleiro Sports

Foto de: Divulgacao

Fim dos treinos da NASCAR Brasil em Chapecó! A última sessão aconteceu na manhã deste sábado e a liderança geral ficou com Arthur Gama, piloto da Cavaleiro Sports, que cravou o tempo de 37s360.

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Invertendo a ordem da sexta-feira, o primeiro grupo à pista foi o das equipes Pole Motorsport, Cavaleiro Sports e A. Mattheis Vogel. O treino seguia tranquilo, mas restando menos de três minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada por conta de Denis Navarro. Por conta disso, a sessão acabou sendo encerrada antes do cronômetro zerar. A liderança ficou com Arthur Gama, da Cavaleiro Sports, com tempo de 37s360, seguido por Gabriel Casagrande e Gui Backes

O segundo segmento foi destinado as equipes Team RC e Full Time. A liderança do 'turno' ficou com Felipe Tozzo, do Team RC, e o tempo de 37s490, seguido por Cacá Bueno e Jorge Martelli. 

Resultado

Pos No. Nome Modelo Classe Melhor Tempo (geral) Diff Gap Na Sessão
1 9 Arthur Gama GM BRA 37.360     Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
2 83 Gabriel Casagrande GM BRA 37.398 0.038 0.038 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
3 28 Gui Backes Ford CHA 37.433 0.073 0.035 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
4 90 Ricardo Mauricio GM BRA 37.466 0.106 0.033 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
5 57 Felipe Tozzo GM CHA 37.490 0.130 0.024 Treino 2 RC/FullTime
6 0 Cacá Bueno GM BRA 37.583 0.223 0.093 Treino 2 RC/FullTime
7 87 Jorge Martelli GM CHA 37.607 0.247 0.024 Treino 2 RC/FullTime
8 25 Tatiana Calderon Ford CHA 37.642 0.282 0.035 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
9 15 Tito Giaffone Ford CHA 37.656 0.296 0.014 Treino 2 RC/FullTime
10 55 Murilo Rocha Ford CHA 37.662 0.302 0.006 Treino 2 RC/FullTime
11 27 Sergio Ramalho GM BRA 37.691 0.331 0.029 Treino 2 RC/FullTime
12 11 Witold Ramasauskas GM CHA 37.700 0.340 0.009 Treino 2 RC/FullTime
13 17 Juninho Berlanda Ford CHA 37.721 0.361 0.021 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
14 97 Bruna Tomaselli Ford CHA 37.851 0.491 0.130 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
15 8 Alfredinho Ibiapina Ford CHA 37.883 0.523 0.032 Treino 2 RC/FullTime
16 3 Firás Fahs GM CHA 37.939 0.579 0.056 Treino 2 RC/FullTime
17 10 Ricardo Zonta GM BRA 37.960 0.600 0.021 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
18 34 Dudes Castroneves GM BRA 37.974 0.614 0.014 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
19 7 Rafaela Ferreira Ford CHA 38.040 0.680 0.066 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
20 21 Thiago Camilo Ford BRA 38.185 0.825 0.145 Treino 2 RC/FullTime
21 13 Thomas Krasonis GM CHA 38.192 0.832 0.007 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
22 72 Antonella Bassani Ford CHA 38.299 0.939 0.107 Treino 2 RC/FullTime
23 5 Denis Navarro GM BRA 38.369 1.009 0.070 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis
24 46 Vitor Genz Ford BRA 38.875 1.515 0.506 Treino 2 RC/FullTime
25 99 Galid Osman GM BRA 42.202 4.842 3.327 Treino 2 Pole/Cavaleiro/A.Mattheis

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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