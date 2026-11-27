NASCAR Brasil: Arthur Gama lidera primeiro treino em Brasília
Estreante na categoria, Lucas Foresti foi o mais rápido na classe Challenge
Arthur Gama
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil deu início às atividades de pista da Grande Final da temporada de 2026, em Brasília. Nesta sexta-feira (27), foi realizado o primeiro treino livre no anel externo do Autódromo Internacional Nelson Piquet.
Líder do campeonato, Arthur Gama foi o mais rápido da sessão, com 59s510, superando Cacá Bueno por apenas 0s047. Ricardo Maurício terminou em terceiro, enquanto Gabriel Casagrande registrou o quarto melhor tempo.
Lucas Foresti, que estreia na categoria neste fim de semana como companheiro de equipe de Witold Ramasauskas, marcou o quinto melhor tempo da sessão e foi o mais rápido da classe Challenge. Líder da classe, Alfredinho Ibiapina ficou com a nona colocação. Ele e Ramasauskas disputam o título neste fim de semana.
Neste sábado, às 10h20, acontece o segundo treino livre da etapa de Brasília, seguido pelo classificatório, às 14h.
Para domingo, estão previstas as três corridas que definirão os campeões da temporada de 2026. A primeira terá largada às 9h, enquanto a segunda e a terceira serão disputadas em sequência, a partir das 14h.
Resultados
|Pos
|No.
|Piloto
|Carro
|Categoria
|Melhor tempo
|Dif.
|1
|9
|ARTHUR GAMA
|GM
|BRA
|59,510
|2
|0
|CACÁ BUENO
|GM
|BRA
|59,557
|0,047
|3
|90
|RICARDO MAURICIO
|GM
|BRA
|59,761
|0,251
|4
|83
|GABRIEL CASAGRANDE
|GM
|BRA
|59,849
|0,339
|5
|11
|W RAMASAUSKAS/L FORESTI
|GM
|CHA
|59,920
|0,410
|6
|57
|FELIPE TOZZO
|GM
|CHA
|1:00.003
|0,493
|7
|99
|GALID OSMAN
|GM
|BRA
|1:00.210
|0,700
|8
|21
|THIAGO CAMILO
|Ford
|BRA
|1:00.214
|0,704
|9
|8
|ALFREDINHO IBIAPINA
|Ford
|CHA
|1:00.237
|0,727
|10
|28
|GUI BACKES
|Ford
|CHA
|1:00.307
|0,797
|11
|17
|JUNINHO BERLANDA
|Ford
|CHA
|1:00.343
|0,833
|12
|15
|TITO GIAFFONE
|Ford
|CHA
|1:00.375
|0,865
|13
|25
|TATIANA CALDERON
|Ford
|CHA
|1:00.406
|0,896
|14
|85
|S RAMALHO/G BANDEIRA
|GM
|BRA
|1:00.557
|1,047
|15
|55
|MURILO ROCHA
|Ford
|CHA
|1:00.720
|1,210
|16
|97
|BRUNA TOMASELLI
|Ford
|CHA
|1:00.758
|1,248
|17
|46
|VITOR GENZ
|Ford
|BRA
|1:00.776
|1,266
|18
|10
|RICARDO ZONTA
|GM
|BRA
|1:00.841
|1,331
|19
|34
|DUDES CASTRONEVES
|GM
|CHA
|1:00.939
|1,429
|20
|7
|RAFAELA FERREIRA
|Ford
|CHA
|1:01.250
|1,740
|21
|13
|THOMAS KRASONIS
|GM
|CHA
|1:03.942
|4,432
|22
|87
|JORGE MARTELLI
|GM
|BRA
|1:05.522
|6,012
|23
|5
|DENIS NAVARRO
|GM
|BRA
|1:07.355
|7,845
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