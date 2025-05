Rubens Barrichello foi o grande nome do fim de semana da NASCAR Brasil. A categoria realizou a terceira etapa do campeonato de 2025, com o ex-piloto da F1 levando a melhor nas duas provas.

Thiago Camilo, que largou da pole position, foi o segundo colocado, seguido por Victor Andrade, que fechou o pódio. Vitor Genz e Witold ramasauskas fecharam o top 5.

Na categoria Challenge, Gabryel Romano foi o vencedor, chegando em nono na geral.

Leia também: NASCAR Brasil Barrichello vence pela primeira vez na NASCAR Brasil após pega insano com Camilo

A Corrida

Na largada, Thiago Camilo manteve a liderança. seguido por Léo Torres Na primeira volta, uma confusão envolvendo Cayan Chianca, Emerson Reck, Felipinho Tozzo, Raphael Teixeira e Cacá Bueno trouxe o safety car, com Chianca levando a pior.

Na relargada, Camilo se manteve à frente, Torres seguiu de maneira mais conservadora, seguido por Victor Andrade e Rubens Barrichello.

Faltando menos de 14 minutos, Andrade manobrou sobre Torres pela segunda colocação.

Jorge Martelli, que chegou a Interlagos como líder do campeonato, teve seu carro apagado e com isso, trouxe mais uma participação do carro de segurança.

O recomeço foi autorizado com oito minutos para o fim, e Casagrande avançava barbaramente, chegando ao quinto posto, tendo largado do fim do grid.

Na sequência, Andrade tentou passar Camilo, não conseguiu, e acabou perdendo a P2 para Barrichello.

Rubinho assumiu a ponta com menos de três minutos para o final para não perder mais. Camilo foi o segundo colocado, seguido por Victor Andrade.

Na categoria Challenge, Gabryel Romano foi o vencedor, chegando ao nono posto na geral. Veja o resultado completo nos slides da postagem abaixo:

F1: Tudo do GP da Emilia Romagna, em ÍMOLA, com BORTOLETO EM AÇÃO!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!