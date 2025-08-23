NASCAR Brasil: Barrichello se envolve em acidente com Camilo, vence em Mogi e garante título do Campeonato Brasileiro
Jorge Martelli conquistou torneio após terminar na quarta colocação
Foto de: Clayton Medeiros
Rubens Barrichello conquistou o título do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series, após triunfar na corrida 1 da etapa do Velocitta.
Logo no início, Rubinho, que largou na segunda posição, se envolveu em um toque com Thiago Camilo, que perseguia a liderança na tabela. Ambos se tocaram, com o #21 levando a pior.
Ricardo Zonta foi o segundo colocado, mesmo chegando na terceira posição, já que Cacá Bueno foi punido em 5 segundos por um incidente na largada com Felipinho Tozzo.
Na quarta colocação, Jorge Martelli conquistou o título na categoria Challenge, já que Alfredinho Ibiapina, que também lutava pelo título, se envolveu em um incidente e teve que abandonar.
A Corrida
Na largada, Camilo ficou à frente de Barrichello, mas no final da primeira volta, um toque entre os dois trouxe o safety car, com o #21 ficando na pista e com o carro danificado.
Na relargada, Rubinho conseguiu segurar Cacá, que começou a ser presionado por Ricardo Zonta. Ao mesmo tempo, Alfredinho Ibiapina e Gabryel Romano se tocaram, mas o safety car não foi acionado.
Aos poucos, Barrichello conseguiu abrir sobre Cacá, que também 'respirava', já que Victor Andrade superava Zonta.
Mais tarde, Cacá Bueno foi punido em 5 segundos pelo incidente com Tozzo na largada.
Barrichello chegou na primeira posição e com a 12ª posição de Camilo, garantiu o título do Campeonato Brasileiro. O mesmo para Jorge Martelli, que foi o quarto colocado na geral e contou com os problemas de Felipinho Tozzo e Alfredinho Ibiapina.
Resultado completo em instantes...
