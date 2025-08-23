Todas as categorias

NASCAR Brasil Velocitta I

NASCAR Brasil: Barrichello se envolve em acidente com Camilo, vence em Mogi e garante título do Campeonato Brasileiro

Jorge Martelli conquistou torneio após terminar na quarta colocação

Redação Motorsport.com
Editado:
Rubens Barrichello

Foto de: Clayton Medeiros

Rubens Barrichello conquistou o título do Campeonato Brasileiro da NASCAR Brasil Series, após triunfar na corrida 1 da etapa do Velocitta. 

Logo no início, Rubinho, que largou na segunda posição, se envolveu em um toque com Thiago Camilo, que perseguia a liderança na tabela. Ambos se tocaram, com o #21 levando a pior. 

Ricardo Zonta foi o segundo colocado, mesmo chegando na terceira posição, já que Cacá Bueno foi punido em 5 segundos por um incidente na largada com Felipinho Tozzo.

Na quarta colocação, Jorge Martelli conquistou o título na categoria Challenge, já que Alfredinho Ibiapina, que também lutava pelo título, se envolveu em um incidente e teve que abandonar.

A Corrida

Na largada, Camilo ficou à frente de Barrichello, mas no final da primeira volta, um toque entre os dois trouxe o safety car, com o #21 ficando na pista e com o carro danificado. 

Na relargada, Rubinho conseguiu segurar Cacá, que começou a ser presionado por Ricardo Zonta. Ao mesmo tempo, Alfredinho Ibiapina e Gabryel Romano se tocaram, mas o safety car não foi acionado.

Aos poucos, Barrichello conseguiu abrir sobre Cacá, que também 'respirava', já que Victor Andrade superava Zonta.

Mais tarde, Cacá Bueno foi punido em 5 segundos pelo incidente com Tozzo na largada.

Barrichello chegou na primeira posição e com a 12ª posição de Camilo, garantiu o título do Campeonato Brasileiro.  O mesmo para Jorge Martelli, que foi o quarto colocado na geral e contou com os problemas de Felipinho Tozzo e Alfredinho Ibiapina. 

Resultado completo em instantes...

Redação Motorsport.com NASCAR Brasil
Principais comentários
