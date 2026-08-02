NASCAR Brasil: Bruna Tomaselli e Tata Calderón escalam o pelotão e brilham em Cuiabá

Mais uma vez a força feminina foi demonstrada dentro das pistas. Bruna Tomaselli e Tata Calderón brilham na corrida noturna da NASCAR Brasil disputada neste sábado (01/08) no Autódromo de Cuiabá, inaugurando o traçado trioval do mais novo autódromo brasileiro. A catarinense garantiu mais um pódio na categoria Challenge, enquanto a colombiana fez uma escalada de 12 posições e garantiu ótimos pontos para o campeonato.

“A Bruna e a Tatá demonstraram que realmente são duas guerreiras e não desistem de buscar o melhor resultado. Mesmo não tendo feito um bom quali, fizeram uma baita corrida, escalando o pelotão, até a Bruna chegar ao pódio e a Tata salvar um P9 no geral mesmo com alguns problemas de desempenho no motor. Estou muito contente com os resultados”, destacou Carlos SG, CEO da equipe.

Tomaselli celebrou o resultado que lhe garantiu a vice-liderança do campeonato Rookie e uma boa subida na tabela da categoria Challenge. Depois de largar na 17ª colocação, ela terminou o estágio 1 na 15ª posição e voou no estágio 2, chegando em quarto lugar geral e segundo na categoria Challenge.



“Que corrida louca! Desde as primeiras voltas eu já senti uma energia diferente de estar no meio do pelotão, praticamente sem por o pé no freio. Uma corrida que saio satisfeita como piloto, por performar muito bem, evoluindo desde o início com um carro excelente que a equipe entregou. Consegui fazer tudo o que eu treino e fiz do jeito certo com as bênçãos de Deus. O troféu mostra que temos um bom time e somamos pontos importantes no campeonato” comemorou.

Já Calderón foi a maior escaladora da prova depois de largar da 25ª colocação. Foram cinco posições no primeiro estágio e mais oito ultrapassagens no segundo, finalizando a prova em 9º lugar no geral e 4º na categoria Challenge.

“Cuiabá foi uma corrida de garra de toda a equipe. Superamos problemas no motor que nos afetavam especialmente nas retas, e precisamos resolver isso para as próximas etapas. No mais, conquistamos posições com muita coragem, sem baixar os braços e com atitude de competir em cada volta até a bandeirada. Terminamos com uma boa posição e bons pontos para o campeonato”, avaliou a colombiana.

A próxima etapa da NASCAR Brasil está prevista para acontecer entre os dias 21 e 23 de agosto na cidade de Londrina (PR).

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