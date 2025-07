Um dos mais vitoriosos pilotos do automobilismo brasileiro, Cacá Bueno conquistou a quarta posição nas 100 Milhas de Cascavel, quinta etapa da temporada 2025 da NASCAR Brasil. O piloto do Team RC superou um problema sofrido no segmento inicial para sair do último lugar na fase final e garantir mais um top-5 no ano.

Cacá partiu da terceira posição e se mantinha no grupo dos cinco melhores no segmento inicial quando a pressão do óleo subiu, fazendo com que o carro parasse na pista. O Team RC trabalhou rápido e permitiu ao piloto voltar para o segundo segmento, com o piloto do carro #0 escalando o pelotão para terminar em quarto.

“O carro se mostrou muito rápido por todo o final de semana, lideramos treino e estávamos bem na corrida. Tivemos um problema na pressão do óleo que nos fez abandonar o segmento que abriu a corrida, mas o time foi veloz e consegui voltar para a parte final e subi até o quarto lugar”, disse Cacá Bueno.

A próxima etapa da NASCAR Brasil será disputada no dia 24 de agosto, no Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP).

