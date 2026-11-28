NASCAR Brasil: Cacá Bueno brilha e conquista pole position em Brasília
Murilo Rocha, em quarto, foi o mais rápido da categoria Challenge
Cacá Bueno
Foto de: Rodrigo Guimarães
A NASCAR Brasil realizou na tarde deste sábado (28) o treino que definiu o grid de largada para a corrida 1 deste domingo.
Tendo sido o mais rápido no segundo treino livre, Cacá Bueno manteve a boa forma e conquistou a pole position, com 59s614, sendo o único a ficar abaixo do patamar de 1 minuto.
Thiago Camilo, que é um dos postulantes ao título foi o segundo colocado, a 0s391 do piloto da Team RC.
Arthur Gama, líder do campeonato, será o terceiro, seguido por Murilo Rocha, em quarto, mas sendo o mais rápido da categoria Challenge.
A corrida 1 acontece neste domingo, às 9h. As provas 2 e 3 acontecem uma na sequência da outra, a partir das 14h.
Grid completo em instantes...
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