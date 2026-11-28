Cacá Bueno conquistou neste sábado (28) a pole position para a última etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil. Mostrando bom desempenho no anel externo do Autódromo Nelson Piquet, em Brasília (DF), o piloto do Team RC anotou 59s614 na melhor das suas voltas na classificação e ficou com a posição de honra pela segunda vez no ano.

Cacá já havia mostrado força na sexta-feira ao ser o segundo mais veloz no treino livre que abriu a etapa final da temporada 2026. Nesta manhã, o dono do carro número #0 foi o mais rápido no segundo treino livre do final de semana, e ficou com a pole position na sessão realizada nesta tarde na Capital Federal.

“A gente foi melhorando treino a treino. No último, a gente já foi bem rápido andando de cara para o vento, com a traseira do carro mais firme. Mas na primeira volta da classificação ela estava muito solta, e até que me ajudou, pois temos que ter sorte também. A traseirada ajudou a encaixar a frente no lugar em todas as curvas, e fui muito rápido já na primeira volta”, disse Cacá Bueno, após a classificação.

“Na segunda volta, eu tinha muito mais aderência e melhorei pouco por tomar alguns sustos com a traseira. E preferi não fazer a terceira volta quando vi que a pole estava garantida. O carro estava extremamente rápido, então tenho que dar parabéns para a equipe. Tivemos dificuldade com o motor nas últimas etapas, e desta vez, não. E a RC me entregou um carro da maneira que eu gosto de pilotar, e deu tudo certo”, completou.

O domingo da NASCAR Brasil em Brasília prevê a disputa de três corridas do final de semana, marcadas para 9h, 14h05 e 14h30, respectivamente.

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